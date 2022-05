Glosse Räbeblatt: Die Mär vom Fisch im Wolfspelz Es war einmal ein kleiner Fisch. Der wollte den Thron erobern, aber er musste gegen einen Wolf kämpfen. Das Märchen vom Fisch im Wolfspelz mit Happy End für den Hufschmied.

Ist es wirklich ein Wolf? Oder nur ein Fisch im Wolfspelz? Bild: Donato Caspari

Märchen schreibt auch die heutige Zeit. Nämlich die Mär vom Fisch im Wolfspelz. Und dieses Märchen beginnt so:

Es war einmal ein Fisch. Kein sehr grosser, aber ein bekannter Fisch. Mit seinen silbrigen Schuppen und seinen eloquenten Reden konnte er viele Tiere beeindrucken. Die Abstimmung um einen Königsthron hat er bisher noch nie gewinnen können. Doch dann bot sich ihm die Chance.

Ein höflicher Abgang

Ein Problem allerdings war: Er musste gegen einen Wolf antreten. Gut, der Wolf war zwar gross, aber sehr nett und mit grossem Sinn für Fairness. Das machte sich der schlaue Fisch zunutze und zog sich selber einen Wolfspelz über, um seinem Gegner ebenbürtig zu erscheinen. Obschon der Wolf schlau war, so war er doch auch sehr nett. Und anstatt zu kämpfen, liess er sich höflichkeitshalber vom blubbernden Kampfgeschrei des Fischs im Wolfspelz beeindrucken und floh in die dunklen Wälder.

Doch als der schillernde Fisch den Thron besteigen wollte, ertönte lautes Getrappel und ein Hufschmied in Prinzenkleidern kam dahergeritten. Im Sturm eroberte er die Stimmen aller und machte es sich im Palast bequem. Und wenn er nicht gestorben ist, so wird er vielleicht tatsächlich gewählt. Oder aber es passiert das genaue Gegenteil. Wer weiss das bei einem Märchen schon so genau?