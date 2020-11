Post für die Ehefrau In Arbon bekommen die Ehemänner ein Abstimmungsbüchlein. Die Ehefrauen nicht. Zeit, dass sich das ändert.



In Arbon erhalten nur die Ehemänner ein Abstimmungsbüchlein.

Symbolbild: Christian Beutler

Meine Güte, was da im Arboner Stadtparlament wieder aufpoppt, völlig beiläufig, der Oberhammer! Verheiratete Arbonerinnen erhalten keine Abstimmungsbüchlein. Sie werden nur an ihre Ehemänner verschickt. Klingt schier unglaublich, ist aber so. Seit über 20 Jahren.

«Eine Erinnerung an alte Zeiten, als man den Frauen das sinnentnehmende Lesen nicht zutraute», sagte eine SP-Frau. Was für eine Schmählichkeit, jährt sich doch die Einführung des Frauenstimmrechts nächstes Jahr zum 50. Mal. Bis dahin will man den Anachronismus beenden, verspricht der Stadtpräsident. Besser spät als nie, könnte man jetzt denken.

Annina Flaig, Redaktorin Ressort Arbon und Romanshorn. Bild: Reto Martin

Doch halt! Aus Ressourcengründen macht diese Praxis ja Sinn. Umso mehr, nachdem letzthin auch noch bekannt wurde, dass es im einstigen Arbor Felix schwierig ist, neue Bäume zu pflanzen. Da scheint es doch vernünftig, Papierbroschüren nicht doppelt in dieselben Haushalte zu verschicken. Vorausgesetzt die Eheleute sprechen noch miteinander und/oder sind fähig Infobroschüren miteinander zu teilen. Man könnte sich aus dem Büchlein sogar gegenseitig vorlesen und am Familientisch darüber diskutieren.

Deshalb hier ein Gratistipp, bevor die Stadt in wilden Aktionismus ausbricht und ihre Druckmaschinen anwirft: Liebe Arboner, adressiert das Büchlein – im Sinne der Gleichbehandlung – für die nächsten 20 Jahre doch einfach an die Ehefrau.