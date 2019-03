Glorreiche Fünf: Die Brassformation Generell5 musiziert im Amriswiler Kulturforum Mit dem neuen Programm begeistert die Brassformation Generell5 das Premierepublikum im Kulturforum. Barbara Hettich

Zur Brassformation Generell5 gehören Thomas Gmünder (Waldhorn), Markus Hauenstein (Tuba), Xaver Sonderegger (Posaune), Christoph Luchsinger (Trompete) und Patrik Arnold (Trompete). (Bild: Barbara Hettich)

Vor rund 500 Jahren reiste Christoph Kolumbus nach Amerika, am Samstag waren es die fünf Musikanten von Generell5, die bei ihrer Premiere mit ihrem neuen Programm «Die Glorreichen Fünf» auf den Bahamas landeten und musikalisch über Mexiko in den Westen der USA reisten. Im Gepäck hinreissende Melodien und starke Rhythmen – vom Tango bis zum Ragtime. Die Brassformation wusste aber auch mit musikalischen Höhenflügen aus Gershwins Oper «Porgy and Bess» zu begeistern, wunderbar gespielt die Solis von Waldhorn, Posaune und Tuba.

Ohne Ziger in der Wüste ausgesetzt

Die fünf Profimusiker von Generell5 lernten sich während ihres Musikstudiums kennen. Vergangenes Jahr feierten sie mit einer CD-Taufe ihr 15-Jahr-Bühnenjubiläum. Am Samstag starteten sie die Tour 2019. Das Besondere daran: Im zweiten Teil des Konzertabends holen sie nicht nur wohlklingende Töne aus ihren Instrumenten hervor, sondern erzählen die Geschichte des glücklichsten Cowboys des ganzen Wilden Westens – ein Glarner, welcher in Albuquerque sein Martinsloch findet und ohne Ziger in der Wüste ausgesetzt auch liegend noch das «Lied vom Tod» auf seiner Trompete blasen kann. Eine Geschichte voller Witz und Situationskomik – untermalt von Evergreens wie «Hello Dolly» oder den unvergesslichen Melodien des Komponisten Ennio Morricone.

Mit ihrer neuen Show präsentierte Generell5 einmal mehr beste Unterhaltung. Die Konzertbesucher waren begeistert, forderten Zugaben. Renate Duppenthaler aus Tägerwilen, welche erstmals ein Konzert von Generell5 besucht hat, sagte es so: «Sie spielen gut, harmonieren bestens und man spürt ihre Leidenschaft für die Musik.»