GLEICHSTELLUNG Die SP lässt nicht locker: Der dritte Versuch, Kreuzlingen zum Unterzeichnen der Charta der Lohngleichheit zu bringen Nach einem Postulat 2018 und einer Petition 2019 folgt 2021 wieder ein Postulat. Die Sozialdemokraten ziehen ihren Vorstoss, der einst für grossen Zoff mit den Bürgerlichen im Gemeinderat sorgte, aus der Schublade und reichen ihn erneut ein.

Stein des Anstosses: die «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor». (Bild: Urs Brüschweiler)

Gong zur nächsten Runde. SP-Präsidentin und Gemeinderätin Charis Kuntzemüller weiss selber, dass dieses Vorgehen unüblich ist. Deshalb ergriff sie an der letzten Parlamentssitzung das Wort und erklärte den aussergewöhnlichen Schritt.

Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis

SP-Präsidentin und Gemeinderätin (Bild: PD)

«Tatsächlich ist es bezeichnend, einen Vorstoss aus dem Jahr 2018 einfach so aus der Schublade ziehen zu können, aber es ist durchaus repräsentativ für den langen Weg zur Gleichstellung.»

Die SP-Fraktion – gemeinsam mit einigen Mitgliedern der Freien Liste und der CVP als Mitunterzeichner – hat das Postulat «Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen» eingereicht. Es verlangt, dass die Stadt der unter anderem von Bundesrat Alain Berset 2016 lancierten «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor» beitritt. Mit deren Unterzeichnung bekräftigten etwa Behörden, dass sie die Lohngleichheit in ihrem Einflussbereich umsetzen und so eine Vorbildfunktion für die Privatwirtschaft einnehmen. Bis heute haben sie 16 Kantone, 109 Gemeinden und der Bund unterzeichnet.

Lange Vorgeschichte

Kreuzlingen tat das nicht. Obwohl der Stadtrat 2018 ein praktisch gleichlautendes Postulat der SP zur Unterstützung empfohlen hatte, sagte eine bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat Nein. Selten wurde so hitzig diskutiert im Stadtparlament und der Streit zwischen den Lagern hallte nach.

Bild vom 25. März 2019: Die SP-Frauen Nina Schläfli, Fabienne Herzog, Elina Müller, Charis Kuntze­müller-Dimitrakoudis und Addisa Hebeisen übergeben Stadtschreiber Michael Stahl die Petition. (Bild: PD)

Die SP ging also auf die Strasse und sammelte Unterschriften bei den Bürgern. Deren 868 kamen zusammen für eine Petition, welche den Stadtrat zur Missachtung des Gemeinderatsentscheides und zur Unterzeichnung der Charta aufforderte. Dem Aufruf zum Ungehorsam folgte die Exekutive dann aber doch nicht. Eine Unterzeichnung widerspreche dem Demokratieverständnis des Stadtrates, weil der Gemeinderat als «übergeordnete Instanz» diese «leider» abgelehnt habe.

Noch einmal von vorne

So ist die SP nun also zurück am Anfang und startet einen neuen Versuch. «Am 7. März haben wir über das Verhüllungsverbot abgestimmt», sagte Charis Kuntzemüller. Die Stimmenden hätten sich dabei gemäss dem Initiativkomitee für die Rechte der Frauen eingesetzt. «Wenn das die tatsächliche Absicht hinter dieser Initiative war, freut uns das sehr. Daher erlauben wir uns, unseren Vorstoss vom 8. März 2018 erneut einzureichen». Man habe lediglich die Zahlen angepasst, beziehungsweise die Statistik nach oben anpassen müssen.