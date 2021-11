Gleichstellung «Beim Frauenstimmrecht brauchte es auch mehrere Anläufe»: Kreuzlinger Gemeinderat sagt Ja zur Unterzeichnung der Charta der Lohngleichheit Nach intensiver Diskussion haben die Mitglieder des Kreuzlinger Gemeinderats am Donnerstagabend der Unterzeichnung der «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor» mit 28 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen klar zugestimmt.



Das Team der SP Kreuzlingen am Tag der Frau, 8. März 2019. Sie sammelten damals Unterschriften für eine Petition, welche den Stadtrat dazu bewegen sollte, die Charte zu unterzeichnen. Bild: PD

«Beim Frauenstimmrecht brauchte es auch mehrere Anläufe.»

Charis Kuntzemüller, SP-Gemeinderätin. Bild: PD

Das sagte SP-Gemeinderätin Charis Kuntzemüller zum Einstieg in die Diskussion um das Postulat «Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen», welches sie im Namen ihrer Fraktion mit 14 Mitunterzeichnenden am 11. März dieses Jahres eingereicht hatte. Es war nach 2018 bereits das zweite Mal.

Darin luden die Gemeinderatsmitglieder die Stadt dazu ein, die auf Bundesebene lancierte «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor» mitzuunterzeichnen. Denn obwohl die Lohngleichheit von Frau und Mann seit mehr als 39 Jahren in der Bundesverfassung festgeschrieben sei, habe der nicht erklärbare Teil des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen 2018 immer noch 8,1 Prozent betragen.

«Diese Situation ist inakzeptabel.»

In seiner Stellungnahme empfahl der Stadtrat das Postulat zur Annahme, wie er es bereits 2018 getan hatte. Damals war die Abstimmung im Gemeinderat allerdings an einer bürgerlichen Mehrheit mit 16 Ja- zu 20 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen gescheitert.

Die Stadt Kreuzlingen unterschreibt die «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor». Bild: Urs Brüschweiler

Kritik an der Wirkung der Charta

CVP-Gemeinderätin Ramona Zülle sagte im Namen der Fraktion FDP/CVP/EVP, dass diese das Postulat grossmehrheitlich ablehnen werde. In der Diskussion sei vor allem der hohe administrative Aufwand kritisiert worden. Zudem halte die Stadt Kreuzlingen die Lohngleichheit bereits heute ein. Zülle, die das Postulat mitunterzeichnet hat, fügte aber hinzu:

«Ich werde Ja sagen.»

Ramona Zülle, CVP-Gemeinderätin. Bild: PD

FDP-Gemeinderat Alexander Salzmann sagte, dass er die Hartnäckigkeit der Sozialdemokraten bewundere. Anschliessend stellte er allerdings die Wirkung der Charta in Frage. Er habe mit Hilfe von Daten des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann errechnet, dass die Lohnungleichheit bei Institutionen, welche die Charta unterschrieben hätten, 2,3 Prozent betrage. Bei jenen, welche die Charta nicht unterschrieben hätten, läge sie dagegen bei knapp unter 2 Prozent.

«Es scheint fast, als würde das Unterschreiben der Charta dazu führen, dass die Lohnungleichheit zunimmt.»

Alexander Salzmann, FDP-Gemeinderat. Bild: PD

Das wollte SP-Gemeinderat Ruedi Herzog so nicht stehen lassen und bezeichnete Salzmanns Schlussfolgerung als «sehr abenteuerlich».

Die Frage nach der Überprüfung

SVP-Gemeinderätin Judith Ricklin wandte sich direkt an Kuntzemüller und sagte:

«Die Meinungen sind noch nicht gemacht.»

Judith Ricklin, SVP-Gemeinderätin. Bild: PD

Leider habe der Punkt vier der Charta die SVP-Fraktion nicht überzeugt. Dieser fordert die Einhaltung der Lohngleichheit auch im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und/oder Subventionswesens durch die Einführung von Kontrollmechanismen. Ricklin wollte in der Folge wissen, wie dieser Punkt umgesetzt werden solle. Sprich: Wie die Stadt beispielsweise bei einem Bauprojekt kontrollieren und sicherstellen soll, dass auch Subunternehmer die Lohngleichheit einhalten.

Für Klärung sorgte in dieser Sache SP-Gemeinderat Andreas Hebeisen. Er sagte, dass die entsprechenden Subunternehmer in Form einer Selbstdeklaration schriftlich bestätigen müssten, dass sie sich an die Einhaltung der Lohngleichheit hielten. Die Stadt könne dies anschliessend bei Bedarf stichprobenartig überprüfen. Sollte sich dabei herausstellen, dass das Subunternehmen gelogen habe und die Lohngleichheit doch nicht einhalte, habe dies aber keine negativen Konsequenzen für die Stadt.

Dies schien auch viele bürgerliche Gemeinderätinnen und -räte zu überzeugen. Am Ende stimmten sie der Unterzeichnung der Charta mit 28 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen klar zu.