Gimpel und Geissen für den Kreuzlinger Tierpark Der Verein blickt an seiner Generalversammlung auf ein schwieriges Jahr 2018 zurück. Für die Zukunft gibt es aber erfreuliche Neuerungen. Die leitende Tierpflegerin will mehr Wert auf Pädagogik legen. Judith Schuck

Kinder füttern an einem Tag der offenen Tür die Esel. (Bild: Andrea Stalder)

Seit Mittwoch grasen die ersten Schafe im neuen Gehege südlich der Seeburg-Allee: Die 7000 Quadratmeter zusätzliche Weidefläche sorgten 2018 für viel Gesprächsstoff. Die Tiere benötigen mehr Fläche; Parasitenbefall durch von Kot verunreinigte Wiesen sind ein ernsthaftes Problem im Tierpark. Der Streit zwischen dem Verein und dem WWF Thurgau um die Erweiterung konnte 2018 noch beigelegt werden. Das Kreuzlinger Departement für Bau und Umwelt genehmigte die neue Weide unter der Bedingung, dass nicht zugefüttert werden darf und das Gebiet ausschliesslich als Wechselweide genutzt wird.

In den Volieren sollen wieder Dompfaffen wohnen

«Die Zeit, die wir im letzten Jahr für den Kampf um Paragraphen investiert haben, hätten wir lieber für die Tiere genutzt», findet der einstimmig wiedergewählte Tierparkpräsident Elmar Raschle, der aktuell auch den Kreuzlinger Gemeinderat präsidiert. Hier sammelte er kürzlich Spenden für sein Herzensanliegen: Er wünscht sich wieder «Gimpeli» im Tierpark. «Es gab mal vier von diesen selten gewordenen Vögeln bei uns, aber sie werden nicht alt und sind alle gestorben», so Raschle. Darum verkaufte er im Gemeinderat geschnitzte «Holzgimpeli», um mit dem Erlös neue von den auch Dompfaffen genannten Vögeln für die Voliere anzuschaffen.

Für die Voliere haben zwei auswärtige Spezialisten ein neues Konzept erarbeitet, um die Umgebung für die Vögel zu verbessern. «Walter Signer aus St. Gallen und Dominik Knast vom Walter Zoo in Gossau arbeiten daran, die Voliere auf Vordermann zu bringen», so Raschle. Neue Bepflanzung und mehr Durchgänge zwischen den einzelnen Abteilen sollen den Vogelgruppen mehr Beweglichkeit und Komfort bieten, auch für künftige Gimpel.

Die leitende Tierpflegerin Ingrid Ahn und Vereinspräsident Elmar Raschle an der GV. (Bild: Judith Schuck)

Signer lobte an der Generalversammlung die Idee der leitenden Tierpflegerin Ingrid Ahn, künftig analog zur Eselgruppe eine Geissengruppe einzuführen: Jugendarbeit und Tierpädagogik müssen unbedingt gefördert werden. «Kinder können hier die Tiere pflegen, putzen und mit ihnen in der Gruppe spazieren laufen», erläutert Ahn ihr Vorhaben gegenüber dem Vorstand. Ziel sei, die Kinder für den Tierpark zu begeistern und ihnen Tier und Natur näherzubringen. Neben den knapp 30 Mitarbeitern und Freiwilligen ist sie momentan die einzig festangestellte Tierpflegerin.

Futtersäckli sind ein Verkaufsschlager

Der Kassenbericht zeigte, dass aufgrund der steigenden Mitarbeiter auch die Personalkosten zunehmen. Häufige Tierarztbesuche sorgten 2018 für höhere Investitionen in der Tierpflege. Insgesamt kommt der Tierpark auf einen Jahresgewinn von knapp 9850 Franken. Immerhin wurden im vergangenen Jahr über 40000 Futtersäckli für je einen Franken an die Besucherinnen und Besucher verkauft. Stadtrat Thomas Beringer dankte dem Verein im Namen der Stadt und ermunterte die Helferinnen und Helfer: «Haltet den Karren am Laufen, das kommt gut!»