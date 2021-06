In #Eschenz im #Thurgau fielen heute Abend innerhalb von 10 min 27.5 mm #Regen. Das ist zwar sehr viel, aber kein absoluter Rekord. In #Lausanne fielen am 11. Juni 2018 41.0 mm in 10 min. #Gewitterregen ^gf pic.twitter.com/tFJE24BZ4Y