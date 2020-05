Gewinn bei den Bischofszeller Werken Die Elektrizitätsversorgung und die Wasserversorgung von

Bischofszell schliessen bedeutend besser ab als budgetiert.

Die TGB Elektrizitäts- und Wasserversorgung schliessen beide mit einem Gewinn ab. Donato Caspari

Die Erfolgsrechnung 2019 der TGB Elektrizitätsversorgung schliesst mit einem Gewinn von 357000 Franken bei einem budgetierten Ertragsüberschuss von 702600 Franken. Im Vergleich zum Budget nahmen die Entgelte um rund 700000 Franken ab. Das ist auf einen Budgetierungsfehler bei den Netznutzungskosten zurückzuführen. Dabei wurde eine Position versehentlich doppelt berücksichtigt. Effektiv erwirtschaftete die Elektrizitätsversorgung rund 185000 Franken mehr Umsatz aus dem Stromverkauf. Die Netznutzungserträge liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Trotz des Budgetierungsfehlers schliesst die Elektrizitätsversorgung mit einem positiven Ergebnis von knapp 357000 Franken ab. Bei den Investitionen verzögert sich die Fertigstellung der Sanierung Obere Bisrütistrasse wegen des schlechten Wetters auf das Folgejahr.

Mehreinnahmen für die Wasserversorgung

Die Erfolgsrechnung der TGB Wasserversorgung schliesst mit einem Gewinn von knapp 625'700 Franken bei einem budgetierten Ertragsüberschuss von 32'950 Franken. Die Preiserhöhung per 1. Januar 2019 hat in der Rechnung 2019 Mehrumsätze im Wasserverkauf von 635'553 Franken generiert. Bei den Gebührenerträgen wurden dafür 49'159 Franken weniger eingenommen.

Unter dem Strich bedeutete das Mehreinnahmen in der Höhe von knapp 586'400 Franken. Geld, das die Wasserversorgung gut gebrauchen kann, stehen doch in den kommenden Jahren diverse wegweisende und kostenintensive Projekte an. Die Nutzung von Synergien unter den Werken und den Gemeinden hat zu geringeren Investitionsausgaben als erwartet geführt.

Fernwärmeprojekt in Planung

Die Erfolgsrechnung 2019 der TGB Abteilung Fernwärme schliesst mit einem Verlust von 144'206 Franken bei einem budgetierten Aufwandüberschuss von 196'700 Franken. Die Werkkommission der TGB beauftragte ein renommiertes Ingenieurbüro für eine Zweitmeinung zu einer Machbarkeitsstudie im Sittertal. Aufgrund der neuen Ausgangslage wurde der budgetierte Aufwandüberschuss infolge Planungsverzugs nicht ausgeschöpft.

Durch Absage der Gemeindeversammlung vom Juni werden auch die Rechnungen der TGB erst an der Gemeindeversammlung vom 29. November verabschiedet