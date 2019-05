Gewa Kreuzlingen vor dem Start: «Die Erwartungen sind geweckt»

Die Gewa beginnt heute mit dem Unternehmerabend des Gewerbevereins. Am Freitag um 14 Uhr öffnet die Messe für alle Besucher. Die Festhallen schliessen um 20 Uhr, das Gastrozelt um 22 Uhr. Am Samstag ist von 10 bis 19 Uhr offen, das Gastrozelt bis 22 Uhr. Am Sonntag öffnet die Gewa um 11 Uhr. Um 17 Uhr ist sowohl in den Festhallen wie auch im Gastrozelt Schluss.

Alle Infos: www.gewa-kreuzlingen.ch