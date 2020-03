Gesellschaftskritischer Amriswiler Drittklässler Im Schulhaus Kirchstrasse stellten Kinder ihre Kunstwerke aus. Die Besten erhielten eine Auszeichnung.

Loran präsentiert seinen Vogel mit Plastik im Bauch. Bild: Manuel Nagel

Vergangene Woche glich die Primarschule an der Kirchstrasse einer Galerie für zeitgenössisches Schaffen. Gegenstände aller Kunstrichtungen hingen, standen oder lagen auf den Gängen und bereicherten eine Woche lang den Schulalltag, wie Monique Beccarelli, Lehrerin für textiles Gestalten sagte: «Ich habe mich jeden Tag gefreut, als ich in der Schule eure Werke gesehen habe», sagte sie zu den Künstlerinnen und Künstlern.

Diese waren selbstverständlich Schülerinnen und Schüler der Kirchstrasse, die bei diesem Wettbewerb mitmachen wol­lten. Die Teilnahme war freiwillig, doch mehr als die Hälfte der Kinder waren dabei und reichten alleine oder zusammen mit einem Gspänli ein Werk ein, das von einer fünfköpfigen Jury mit Punkten bewertet wurde.

Nebst Monique Beccarelli sassen auch Schulleiterin Mette Baumgartner, Schulpräsident Christoph Kohler sowie je eine Mami und ein Papi als Elternvertretung. Und diese mussten einiges an Zeit investieren, wol­lten sie ihre Sache richtig machen. «Ich war mit meiner Frau zweimal hier, um alle 48 Kunstwerke zu besichtigen», verriet der Schulpräsident. Wenn man im Minimum nur drei Minuten bei einem Kunstwerk sei, um es anzusehen und zu bewerten, dann könne man sich ausrechnen, wie lange das gegangen sei.

Gutschein, Schokolade und viel Applaus

In drei Kategorien wurden die besten Drei ausgezeichnet. Die 1. und 2. Klasse, die 3. und 4. sowie die 5. und 6. Klasse bildeten je eine Kategorie. Alle Ausgezeichneten bekamen einen Gutschein, eine Schokolade – und natürlich viel Applaus von den Schulkameradinnen und -kameraden, die gespannt warteten, ob sie vielleicht auch selber noch unter den Prämierten sind.

Einer, der es auf den dritten Platz geschafft hat, ist der Drittklässler Loran. Er überzeugte nicht nur mit seinem Bild, das einen Vogel zeigt, sondern vor allem mit seiner Erklärung zu diesem Werk. Er habe im Fernsehen in einer Dokumentation erfahren, dass immer mehr Tiere Plastikabfall im Bauch hätten, den die Menschen achtlos auf den Boden werfen. Also sammelte Loran auf dem Schulweg Plastik und baute das in sein Bild mit ein, um so auf seine Weise auf das Littering-Problem aufmerksam zu machen.