Geschenk Frauen stricken für die die Sicherheit der Bischofszeller Kinder 50 Kindergärtler sowie Erst- und Zweitklässler des Nord-Schulhauses erhielten lichtreflektierende Stirnbänder.

Die Mädchen und Buben freuen sich zusammen mit dem Schulleiter und ihren Lehrpersonen über das unerwartete Geschenk. Bild: Werner Lenzin

Gespannt sitzen 50 Kindergartenschüler und die Erst- und Zweitklässler auf dem Pausenplatz auf der Treppe des Schulhauses Nord der Volksschulgemeinde Bischofszell. Im Vorfeld des schweizweiten «Tag des Lichts», am 4. November, erhielten die Kinder ein besonderes, reflektierendes Stirnband. Sie helfen so mit, das Ziel der Terz-Stiftung zu erreichen, nämlich insgesamt 12'000 Kinder in der deutschsprachigen Schweiz zu schützen. Fleissige Frauenhände haben während der vergangenen Monate diese Anzahl Stirnbänder für die Kinder gestrickt.

Reflektierender Faden ins Stirnband eingestrickt

Insbesondere in der jetzigen dunklen Jahreszeit gehören bekanntlich neben den alten Menschen vor allem auch kleinere Kinder zu den schutzbedürftigsten Verkehrsteilnehmenden. Sie sollen im Strassenverkehr besser gesehen werden. Im Rahmen eines intergenerativen Ansatzes, dass ältere Frauen für Kinder etwas Sinnvolles herstellen, hat die Terz-Stiftung in Berlingen diesen Schutzgedanken im Verlaufe dieses Jahres aktiv unterstützt. Sie motivierte Frauen aus Privathaushalten oder aus Alters- und Pflegeheimen, ihre Strickkompetenz beim Herstellen von Stirnbändern mit lichtreflektierendem Faden einzubringen.

Die Wolle, der reflektierende Faden – ungeachtet der Menge – sowie die Beratungs- und Unterstützungsleistungen wurden den Heimen gegen einen bescheidenen Unkostenbeitrag zur Verfügung gestellt. Eine visuelle Strickanleitung konnte auf der Website angesehen werden. Zusätzlich wurde mit der Lieferung der Wolle an die Teilnehmerinnen eine schriftliche Strickanleitung mitgeliefert.