Gesamtprogramm Max Giesinger und Alice Merton folgen auf Toto und Stephan Eicher: Diese Bands spielen dieses Jahr am Summerdays Festival in Arbon Das Programm ist komplett. Nachdem bereits Toto, Stephan Eicher und Jeremy Loops für das Summerdays Festival angekündigt waren, ist nun das Gesamtprogramm bekannt: Neben Alice Merton und Nik Kershaw kommt der deutsche Pop-Überflieger Max Giesinger nach Arbon.

Der deutsche Popstar Max Giesinger, hier am Heitere Open Air 2019, wird dieses Jahr am Bodenseeufer auftreten. Bild: Andre Albrecht

Die 13. Ausgabe des Festivals, das vom 26. und 27. August in Arbon stattfinden wird, darf sich mit Acts aus aller Welt schmücken. Nachdem bereits Toto, Stephan Eicher oder George Ezra kommuniziert waren, stehen nun die weiteren Acts fest: Max Giesinger, Alice Merton, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Nik Kershaw, Baba Shrimps und Joya Marleen werden am Bodenseeufer auftreten.

Der Summerdays-Freitag: Italo-Schlager aus Deutschland und Totos «Rosanna»

Der Brite Nik Kershaw hatte seine ganz grosse Zeit zwischen 1983 und 1985 mit Hits wie «Wouldn't It Be Good» oder «The Riddle». Von der Föhnfrisur ist der inzwischen Grauhaarige weit entfernt – doch dem Gitarrenspiel soll er mächtiger denn je sein. In Arbon wird er es unter Beweis stellen wollen.

Italo-Schlager aus Deutschland! Dafür stehen Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die das Konzept der Schlagerband dezidiert satirisch interpretiert wissen wollen. Nach Arbon kommen sie mit ihrem neuen Album «Mille Grazie», das vergangene Woche erschienen ist. An Charme und Witz wird es den Halbgöttern des Italo-Schlagers, wie sie zuweilen bezeichnet werden, auf der Bühne am Bodensee kaum mangeln.

«Africa», «Rosanna» oder «Hold The Line»: Diese Hits von Toto sind Jung und Alt bekannt. Nach zwölf Jahren macht die US-amerikanische Rockband zum zweiten Mal Halt am Bodenseeufer.

Und auch die Schweiz ist am Freitag unter den Künstlern vertreten: Stephan Eicher, unter anderem bekannt durch Lieder wie «Combien De Temps», spielt an diesem Tag «einen seiner raren Festivalauftritte mit vielen Hits», wie es in der Mitteilung heisst.

Ebenfalls für den Freitag geplant ist Pegasus. Neben ihren bekannten Hits spielt die Band auch Songs von ihrem neuen Album, das im März 2022 veröffentlicht wird. Zudem haben sie laut Mitteilung ein neues Programm auf die Beine gestellt.

Der Summerdays-Samstag: Tanzen mit Giesinger, Entspannen mit Jeremy Loops

Er wird geliebt und gehasst, aber seinen Ohrwürmern ist kaum zu entkommen: Max Giesinger, deutscher Popstart, pendelt üblicherweise zwischen Spanien und Deutschland. Anstelle nach Ávila, Alcoy oder Altea geht es diesen Sommer nach Arbon. Cálida bienvenida!

Mit Arbon bereits vertraut sind die Zürcher Baba Shrimps; 2018 spielten sie da im Presswerk, 2021 bescherten sie der Arboner Veranda Stand-Up-Paddling-Soundtrack. Nun geht es für die drei Freunde auf die grössere Bühne am See – SUP im Gepäch? Sehr wahrscheinlich.

Zum ersten Mal dabei ist dieses Jahr am Samstag George Ezra, ein britischer Singer-Songwriter. Er besticht vor allem «mit seiner einzigartig rauen und bluesigen Stimme, die ihn schon in jungen Jahren auszeichnet», wie es in der Mitteilung heisst.

Und auch Jeremy Loops hat sich mit seiner entspannten «Surfer-Folk-Pop-Musik» für den Grossanlass angekündigt. Dies, nachdem es mit seinem Auftritt beim Summerdays Festival im Jahr 2020 nicht geklappt hat.

Lo & Leduc ist der vorerst letzte Act, den das Summerdays für Samstag geplant hat. Die Schweizer werden laut Mitteilung auch «spontan aus dem Publikum zugerufene Begriffe in einen Freestyle verwandeln».