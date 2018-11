Gerichtsfall wegen Schuleschwänzens: Die Primarschule Uttwil weist die Vorwürfe zurück und rechtfertigt ihr Vorgehen mit einer Anzeige

Der Vorfall spielte sich vor fast drei Jahren ab. Die damals 11-jährige Tochter einer ehemaligen Spitzenathletin und eines Sportseelsorgers bekommt es im Januar 2016 einen Tag vor dem Skilager mit der Angst zu tun. Das Mädchen befürchtet nach Angaben der Mutter, ihr könne etwas Schlimmes passieren. Sie habe nur noch geweint und gezittert. Als es am Tag der Abreise nicht besser wird, meldet sie ihre Tochter kurzfristig ab. «Ich hätte sie mit körperlicher Gewalt zwingen müssen, in den Bus zu steigen.» Die Fünftklässlerin besucht in der folgenden Woche den Unterricht in einer vierten Klasse. Für die Schulbehörde ist der Fall damit nicht erledigt. Sie zeigt die Eltern an, die Staatsanwaltschaft verhängt eine Busse von je 450 Franken. Die Eltern wollen nicht zahlen und stehen Anfang November vor den Schranken des Bezirksgerichts Arbon. Dieses spricht das Paar frei. Es habe sich um eine akute Ausnahmesituation gehandelt. (mso)