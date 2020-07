Genussvoll durch das Amriswiler Gemeindegebiet wandern Erstmals veranstaltet der Verkehrsverein zusammen mit Amriswiler Gastronomen eine Genusswanderung.

Die Amriswiler Gastronomen und der Verkehrsverein freuen sich auf die Genusswanderung am 12. September. Bild: PD

(red) Wandern, essen, trinken und sich kulinarisch verwöhnen lassen, so lautet das Motto der ersten Amriswiler Genusswanderung, die am Samstag, 12. September, stattfindet.

Die Wanderung startet im Herzen Amriswils beim Marktplatz und führt die Wanderer zu fünf Genussstationen, wo regionale Spezialitäten serviert werden. Als erste Vorspeise wartet beim Gewerbeturm eine Käseplatte der Käserei Müller mit verschiedenen Käsesorten. Anschliessend serviert das Restaurant Hecht in Schocherswil den zweiten Gang, eine Birnensuppe mit Knusperspeck. Weiter durch die idyllische Landschaft, am Biessenhofer Weiher vorbei, werden die Wanderer bei der Klingler-Hütte durch die bekannten Galloway-Burger der Familie Schneider verwöhnt. Bei der vierten Station, in der Obermühle, servieren Susanne und Hans Merk Speckrösti vom Feuer mit einem Bio-Spiegelei. Den Abschluss macht der Rösslibeck beim Amriville mit einer Auswahl verschiedener Dessertspezialitäten und einer kleinen Überraschung. Bei jeder Station wird den Wanderern Mineralwasser angeboten. Süsse oder alkoholische Getränke können an allen Kulinarik-Stationen gekauft werden.

Zwölf Kilometer lange Strecke

Die Strecke ist rund zwölf Kilometer lang. Die Wanderung eignet sich für alle und dauert sechs Stunden. Die erste Wandergruppe startet um 10 Uhr beim Amriswiler Marktplatz. Weitere Gruppen starten anschliessend im Halbstundentakt. Pro Wandergruppe können maximal 30 Personen teilnehmen. Die Teilnehmenden erhalten beim Start der Wanderung einen Wanderplan mit Wegbeschreibung. Zudem ist die Wanderroute mit Wegweisern signalisiert.

Für Mitglieder des Verkehrsvereins sowie Kinder ab zwölf Jahren belaufen sich die Kosten auf 52 Franken pro Ticket. Nicht-Mitglieder bezahlen 63 Franken. Für Kinder ab sechs Jahren kostet das Ticket 40 Franken. Kinder bis sechs Jahre sind gratis.