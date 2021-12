Generationenprojekt Mitreden erwünscht: Das Amriswiler Stimmvolk soll sich zur neuen Bahnhofplatzgestaltung einbringen Die Stadt Amriswil führt noch bis zum 14. Januar eine Vernehmlassung zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes durch.

Ein Modell des neuen Bushofs. Dieser wird, wie seine Miniaturvariante, ebenfalls aus Holz gefertigt und das Prunkstück des neuen Bahnhofplatzes sein. Bild: Manuel Nagel

Es dürfte für Amriswil das wohl wichtigste Bauprojekt im bisherigen, wenn auch noch jungen Jahrtausend sein: Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes, die auch einen neuen Bushof enthält. Dementsprechend darf sich der Stadtrat auch keinerlei Fehler bei dieser Abstimmung erlauben, die voraussichtlich am 15. Mai 2022 vors Volk kommt.

Dementsprechend sollen bei diesem Generationenprojekt auch möglichst viele Personen und Interessensgruppen miteinbezogen werden, weshalb die Stadt am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung ins Pentorama lud. Sämtliche Ortsparteien und Vertreter von Industrie, Gewerbe, Schule und andere folgten der Einladung, um sich von Verkehrsplanern, Architekten, Ingenieuren und von Stadtpräsident Gabriel Macedo über den aktuellen Stand der Dinge informieren zu lassen.

Die Vorlage sei deshalb so wichtig, sagte Macedo, weil es nicht nur um die Gestaltung des Bahnhofplatzes gehe, sondern weil das noch viel mehr damit verknüpft sei. Auch die drei Gestaltungspläne südlich der Poststrasse, die entlang der Bahnlinie verläuft, seien darauf abgestimmt. Der Stadtpräsident meinte:

«Sagt das Volk nein, so wirft uns das in der Stadtentwicklung um zehn Jahre zurück. Dessen muss man sich bewusst sein.»

Damit es nicht so weit kommt, will man schon im Vorfeld der Abstimmung sämtliche möglichen Kritikpunkte aufnehmen und allfällige Schwächen ausbügeln, auch wenn der erste Tenor aller Beteiligten am Donnerstag schon sehr positiv war. Dennoch gebe es vielleicht Punkte, die man nicht beachtet habe, so die Verantwortlichen. Jede Amriswilerin, jeder Amriswiler könne sich deshalb die Unterlagen zum Projekt herunterladen und seine Meinung noch bis zum 14. Januar abgeben, so Gabriel Macedo.

Bahnhofplatz soll kein zusätzlicher Park werden

Auf dem Bahnhofplatz sollen künftig mehrere Bäume gepflanzt werden. Bild: PD

«Unter Bäumen» nennt sich das siegreiche Projekt, das innerhalb der letzten elf Monate ausgearbeitet wurde. Unter Bäumen deshalb, weil zum einen auf dem Bahnhofplatz mehrere Bäume vorgesehen sind. «Wir wollen aber keinen weiteren Park errichten», stellte Gabriel Macedo klar. Ziel sei nicht, dass man dort ein Picknick veranstalte, Boccia spiele oder stundenlang verweile. Dafür sei der Platz auch viel zu klein. Viel mehr soll der Platz für die ankommenden Bahnreisenden in entspannter Atmosphäre die Orientierung erleichtern. Wohin geht es in die Stadt, wohin zu den Taxis, wohin zu den Bussen.

Diese Busse werden künftig beim neuen Bushof ihr Zuhause finden, der auf der Westseite des Bahnhofareals gebaut wird. Und auch hier passt der Name des Projekts, denn die drei geplanten Dächer des Bushofes vermitteln ebenfalls den Eindruck, als befinde man sich «unter Bäumen» – nicht nur, weil die Konstruktion aus Holz besteht. Mit der aussergewöhnlichen Architektur dürfte der Bushof das Prunkstück des neuen Bahnhofplatzes werden. Aber auch das Gebäude der neuen Velostation wird das Areal auf der östlichen Seite prägen.

Der neue Bushof von Amriswil. Bild: PD

Über 500 Veloplätze Aktuell hat es am Bahnhof Amriswil Platz für etwa 230 Velos. Diese Kapazität soll nun im Zuge der neuen Gestaltung des Bahnhofplatzes mehr als verdoppelt werden. Nebst der Velostation im Osten des Areals (bei der Bahnunterführung) mit 336 Plätzen gibt es weitere 94 gedeckte Stellplätze westlich des Bushofes und 79 auf der Nordseite. Dort könnten die Plätze später sogar um 63 erweitert werden, was eine Kapazität von 572 Veloplätzen bedeuten würde. (man)

Gerade für die Velofahrer gibt es entscheidende Verbesserungen. Einer der wesentlichen Vorteile des Projektes sei die klare Gliederung, führten die Verantwortlichen aus. Aktuell kreuzen sich Fussgänger, Velofahrer sowie die Busse und die Autos. Künftig sollen die verschiedenen Verkehrsteilnehmer klarer voneinander getrennt werden.

Auf der Ostseite des Bahnhofs soll eine Velostation mit zwei Zufahrten und 336 gedeckten Abstellplätzen entstehen, die Hälfte mit Zutrittsbeschränkung. Von der Station kommt man direkt aufs Perron. Bild: PD

Auch für die Autofahrer wird es künftig klar sein, wohin sie müssen: Für Kurzzeitparkierer hat es auf der Südseite 15 Plätze, die Langzeitparkierer hingegen sind nur noch auf der Nordseite. Weniger Parkplätze stehen ihnen dennoch nicht zur Verfügung, wie Stadtrat Felix Würth erklärte. Die 39 Plätze, die momentan noch an die Polizeischule vermietet seien, würden nachher den Bahn- und Busreisenden zur Verfügung stehen.

Kosten für die Stadt sind noch nicht bekannt

Ein Kritikpunkt eines Parteivertreters an der Infoveranstaltung war die fehlende Kostentransparenz. Doch auch hier bemühte man sich von Seiten der Stadt, keinen Unmut aufkommen zu lassen. Selbstverständlich werde man diese Informationen zur Verfügung stellen. Macedo erklärte, noch sei nicht bekannt, wie viel Geld aus dem Agglomerationsprogramm komme, wie viel andere Beteiligte wie SBB, Bund oder Kanton bezahlen würden. Gesamthaft lägen die Kosten bei ungefähr 9,2 Millionen. Die Stadt Amriswil müsse davon zwischen sechs und sieben Millionen aufbringen, war seine grobe Schätzung.