Generalversammlung Was Fussball und Schiesssport gemeinsam haben: Die Olympiamedaillen-Gewinnerin Heidi Diethelm zu Gast beim FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen Heidi Diethelm war bereits an den Olympischen Spielen erfolgreich. Den Supportern des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen berichtete sie von ihren Erfahrungen als Sportlerin und Trainerin und erklärte, dass nicht nur Fussballer rote Karten erhalten.

Jakob Stark, Heidi Diethelm und Peter Schrepfer. Bild: Monika Wick

Was haben der Fussball- und der Schiesssport gemeinsam? Diese Frage konnten am Donnerstagabend die Supporter des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen klären. Im Anschluss an ihre Generalversammlung stellte sich die erfolgreiche Sportschützin und Olympiamedaillen-Gewinnerin Heidi Diethelm den Fragen von Ständerat und Vorstandsmitglied Jakob Stark.

«2003 begann Heidi Diethelm mit dem Schiessen und war fünf Jahre später bereits Mitglied der Nationalmannschaft. Heute trainiert sie die diese», erklärte Supporter-Präsident Peter Schrepfer im Vorfeld. Den zugespielten Ball nahm Jakob Stark auf und erkundigte sich, wie ihr die Arbeit als Trainerin gefalle. «Es ist ein ganz anderer Job als der Leistungssport. Mittlerweile habe ich mich gut eingelebt und es läuft alles runder», antwortet Heidi Diethelm.

Jakob Stark befragt Heidi Diethelm. Bild: Monika Wick

Weiter erfuhren die rund dreissig Supporter, die sich im Restaurant Klein Rigi versammelt haben, dass sie neben ihrer Arbeit als Trainerin beim Schweizer Schiesssportverband die Leitung der Abteilung Pistole der olympischen Disziplin Pistole Elite innehat. Im Herbst wird Heidi Diethelm den Berufstrainerlehrgang absolvieren: «Ich möchte möglichst viele, möglichst weit nach vorne bringen.» Zu ihren aktiven Zeiten hat Heidi Diethelm rund dreissig Stunden pro Woche trainiert. Die Information sorgt bei den Zuhörern für Erstaunen, genauso wie die Tatsache, dass auch Schützinnen und Schützen gelbe und rote Karten für Fehlverhalten ernten können. Eine weitere Parallele zum Fussball sieht Heidi Diethelm im Penaltyschiessen: «Hier wird der Fokus bei beiden Sportlern auf das Ziel gelegt.»

Vorstand bestätigt Im Rahmen der Generalversammlung wurden die Vorstandsmitglieder Peter Schrepfer, Willi Brenner, Roman Isler, Hansjörg Rohner und Jakob Stark sowie Revisor Röbi Rohner im Amt der Vereinigung bestätigt, die sich die Unterstützung des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen zum Ziel gesetzt hat. Der Supporter-Vereinigung gehören achtzig Einzelmitglieder und Firmen an. Darunter ist auch Walter Reich, der in wenigen Wochen seinen 100. Geburtstag feiern wird.