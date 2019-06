Gemeindeversammlung Sommeri heisst Rechnung gut Anstelle eines Defizits weist die Jahresrechnung ein Plus von 9600 Franken auf. Die Steuerkraft der Gemeinde ist weiter gestiegen.

Gemeindeversammlung im Saal des Löwen in Sommeri. (Bild: Reto Martin)

Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner konnte an der Sommerer Rechnungsgemeindeversammlung Ende Mai 44 Stimmberechtigte begrüssen. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 11,3 Prozent. Die Rechnung wurde zum zweiten Mal nach den Grundsätzen von HRM2 abgeschlossen und wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Der Ertragsüberschuss von 9600 Franken wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben. Die Rechnung schloss insgesamt um 47900 Franken besser ab als budgetiert. Dies ist vor allem erhöhten Steuereinnahmen und Mehreinnahmen bei den Liegenschafts- und Grundstückgewinnsteuern zuzuschreiben.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 251 Franken gestiegen und beträgt aktuell 1686 Franken.

Unter Traktandum «Verschiedenes» bedankte sich die Gemeindepräsidentin bei Barbara Imholz für acht Jahre Tätigkeit in der RPK als Suppleantin, (die einige Male zum Einsatz kam) und bei Anita Fritschi, die ebenfalls acht Jahre für die Gemeinde tätig war (vier Jahre in der RPK und vier Jahre als Urnenoffiziantin). Beiden Frauen wurde das Geschenk am Nachmittag zu Hause überreicht, da sie am Abend nicht anwesend sein konnten.

Neu in die RPK gewählt sind Thomas Ramsauer als Mitglied und Matthias Oswald als Suppleant. Das Team der Urnenoffizianten wurde mit Doris Haldner und Erwin Moser wieder komplett. Zum Schluss bedankt sich die Gemeindepräsidentin für die verschiedenen Anregungen bei der Allgemeinen Umfrage. (red)