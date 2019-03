Gemeindeversammlung Salenstein: Auf die Standpauke folgen Emotionen

Gemeinderat Lorenz Stopper präsentiert das Budget 2019 der Einheitsgemeinde. Es rechnet mit einem Defizit von rund 856'000 Franken. Dieses kann durch das Eigenkapital der Schule wie der Politischen Gemeinde gedeckt werden. Der Steuerfuss soll bei 82 Prozentpunkten (44 Prozent Politische Gemeinde, 38 Prozent Schule) beibehalten werden.

Stopper zeigt aber nicht wie üblich Folien mit den Zahlen. «In den letzten vier Jahren habe ich immer wieder gehört, dass die Folien zu kompliziert seien, ich den Leuten damit die Zeit für den Apéro stehle und Werbung in eigener Sache mache», moniert er. «Folien gibt es keine mehr.» Man müsse ihm konkrete Fragen zu Positionen stellen.

Ein Stimmbürger stellt den Antrag, dass der Beitrag von 10'000 Franken an die Sanierung des Pistolenstandes in Tägerwilen gestrichen wird. Er hat Erfolg und das Budget wird grossmehrheitlich angenommen. Ein Bürger wünscht sich, dass in Zukunft Budgets und Rechnungen nicht mehr defizitär sein sollten.

Stopper steht ganz zum Schluss des Abends nochmals im Mittelpunkt. Eine Frau will wissen, was am Gerücht dran sei, dass er zurücktrete, sollte Markus Irsslinger nicht mehr gewählt werden. Er verneint: «Ich weiss nicht, wo du verkehrst. Und du solltest deine Quellen überprüfen.»