Gemeindeversammlung Kesswil: Mobilfunkantenne scheint diskutabel, das Budget 2020 weniger Eigentlich sollte die Budgetierung des kommenden Jahres im Zentrum stehen. Die Kesswiler setzen aber andere Prioritäten.

Mobilfunkantennen sind zurzeit in aller Munde. Das Budget 2020 ist an der Gemeindeversammlung Nebensache. Donato Caspari (Juli 2014)

99 Stimmberechtigte konnte Gemeindepräsident Rolf Steiger in der Mehrzweckhalle am Mittwochabend zur Gemeindeversammlung begrüssen. Da gegen die Versammlung vom 28. Mai eine Stimmrechtsbeschwerde eingegangen und die Entscheidung pendent sei, so erklärte er, werde über das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung nicht abgestimmt. Eine Entscheidung, die zum Schluss des Abends zu reichlich juristischen Spitzfindigkeiten führte: «Ich wage mich nicht aufs Glatteis und sage nichts mehr dazu», sagte Steiger nach der Rüge einer Stimmberechtigten, die auch Unterstützung fand.

Weniger Steuereinnahmen erwartet

Es begann alles in geordneten Bahnen. Gemeinderat Christian Gasser stellte den Kredit von 140'000 Franken für die Sanierung der Sonnenfeldstrasse vor. Die Strasse werde auf einer Länge von 65 Meter auf eine Breite von 4,5 Meter ausgebaut, die Wasserleitung werde ersetzt und eine korrekte Strassenentwässerung eingebaut. «Die Unsicherheit besteht beim eingedolten Bach, weshalb eine Reserve von 15'000 Franken vorgesehen ist.» Diskussionslos und einstimmig wurde dem Kreditantrag zugestimmt.

Das Budget 2020, präsentiert von Gemeinderat Marco Thoma, sieht einen Verlust von 193 000 Franken vor. Die Ausgaben seien im Personalbereich höher budgetiert, weil das Gemeindepräsidium neu ein 50 Prozent-Pensum sei. Zudem sei die personelle Ressource in der Bauverwaltung erhöht worden. Die Beiträge an den ÖV um 12 000 Franken höher als im Budget 2019.

«Und schliesslich rechnen wir mit geringeren Steuereinnahmen.»

Die Feuerwehrersatzabgabe wurde angepasst und beträgt neu 100 Franken im Minimum und 500 Franken maximal. Die Gemeindeversammlung stimmte dem gleichbleibenden Steuerfuss von 50 Prozent sowie dem Budget 2020 ohne Diskussion und einstimmig zu. Der Einbürgerung von Nicole, Hendrik und Anne Böttger stimmten 93 Anwesende zu.

Eine Rüge zum Schluss

Rolf Steiger, Gemeindepräsident Kesswil PD

In der allgemeinen Umfrage machte sich Josef Kolb für eine Petition stark, die sich gegen einen Bau der Mobilfunkantenne beim Wasserwerk richtet. «Die Angelegenheit liegt jetzt beim Kanton», erklärte Rolf Steiger.

Karin Bétrisey stellte den Antrag, dass der Gemeinderat an der nächsten Versammlung eine Lösung im Sinne der Petitionäre traktandieren müsse. Was Hannes Stricker nicht wollte, weil:

«Bis zur nächsten Versammlung hat der Kanton schon längst entscheiden». Er wolle lieber mit einer Konsultativabstimmung die Stimmung ausloten.

«Die Gemeindeversammlung kann doch den Gemeinderat nicht dazu verpflichten, gegen etwas vorzugehen, was rechtens ist.»

Die Gemeinde könne in dieser Sache nicht entscheiden und sei auch nicht Landbesitzerin. Der Antrag von Karin Bétrisey wurde schliesslich knapp mit 43 Nein- gegen 42 Ja-Stimmen als nicht erheblich erklärt. Im Anschluss rügte Noemi von Erlach die Entscheidung des Gemeinderates, dass über das Protokoll vom 28. Juni nicht abgestimmt worden sei. Das hätte eine Änderung der Traktandenliste vorausgesetzt. Auch über diese sei nicht abgestimmt worden, sagte sie.

«Wir nehmen das ins Protokoll», sagte Rolf Steiger, bever er zum Apéro lud.