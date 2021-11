Gemeindeversammlung Die Altnauer genehmigen sich eine Steuersenkung und eine Schulhauserweiterung Die Behörde der politischen Gemeinde, wie auch jene der Primarschulgemeinde bringen an den Versammlungen am Donnerstagabend ihre Geschäfte problemlos durch.

Der Präsident der Primarschulgemeinde Altnau, Harry Lüthi-Gantenbein, zeigte anlässlich der Orientierungsversammlung die Pläne für den Erweiterungsbau. Bild: Inka Grabowsky

62 Stimmberechtigte und sechs Einwohner mit beratender Stimme besuchten die Budgetversammlung in der Schwärzihalle. Gemeindepräsident Hans Feuz erläuterte das Budget und den Finanzplan 2023 bis 2026. Das Budget rechnet bei einem um drei auf 57 Prozentpunke gesenkten Steuerfuss mit einem kleinen Plus von circa 34’000 Franken. Vom Bootshafen würden 130’000 Franken und damit, im Verhältnis zu den Liegeplätzen, erstmals seit dem Ausbau wieder gleich viel wie vorher abgeschöpft. Die Kosten in der Spitex und in der stationären Pflege steigen weiter an. Für die Prämienverbilligung seien rund 200’000 Franken budgetiert. Ebenso hoch ist der Beitrag an den öffentlichen Verkehr. «Nutzen Sie ihn, denn Sie zahlen ihn auch», meinte Feuz.

Die Strassen kosten Geld

Im Finanzplan wird ersichtlich, wie viel Gemeindestrassen kosten. Neben dem im Budget aufgeführten jährlichen Unterhalt von 140’000 Franken, sind hier ab 2024 wieder jährliche Investitionen von rund einer halben Million Franken geplant. Die mutmasslichen Mehrkosten von zehn Prozent beim Bau des Restaurants und Gasthauses im Krone Areal sind im Finanzplan enthalten. Nicht im Finanzplan berücksichtigt, so Feuz, sei die geplante Abschaffung der Liegenschaftssteuer sowie die schon an der Orientierungsversammlung bekannt gewordene «bedeutende» Erbschaft.

Weitere Reduktion in Aussicht

Der Gemeindepräsident hielt fest, dass die Steuern 2025 voraussichtlich noch einmal gesenkt werden können. Das Eigenkapital werde trotzdem steigen. Ebenfalls zur Abstimmung kam ein Reglement für die Liegenschaften Hafenstrasse 10 und 11. Mit diesem können das Restaurant und das Gasthaus auf dem Krone Areal künftig als eigenwirtschaftliche Betriebe geführt und der Mehrwertsteuer unterstellt werden. Die Stimmberechtigten genehmigten dieses Reglement, das Budget 2022 sowie drei Einbürgerungsgesuche diskussionslos und einstimmig.

Die Visualisierung des Siegerprojekts «Papillon» der Bürge Wendel Architekten, Weinfelden. Bild: PD

Schulhaus wird gebaut

Die Schulhauserweiterung für 5,3 Millionen Franken kann in Angriff genommen werden. Erleichtert bedankte sich Schulpräsident Harry Lüthi für die Genehmigung des Kredits bei den Teilnehmern der Schulgemeindeversammlung. Er bat den anwesenden Architekten, doch gleich noch nächste Woche mit der Arbeit anzufangen. Mit nur einer Nein-Stimme und einer Enthaltung gab es kaum Kritik am Projekt. Nur ein Stimmbürger monierte die hohen Baukosten.

Vor der Abstimmung erklärte Lüthi nochmals, wieso es den Ausbau brauche und was die Schulhauserweiterung alles beinhaltet. Schulpfleger Andreas Meyer erläuterte nochmals mit vielen Zahlen, welche finanziellen Auswirkungen der Schulhausbau hat. Der jährliche Nettoaufwand betrage für die Schulgemeinde demzufolge 218’000 Franken.

Das ausgeglichene Budget 2022 wurde einstimmig genehmigt.