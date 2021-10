Gemeinderatswahl Nach verpasstem absolutem Mehr: Ermatinger Gemeinderatskandidat will nicht mehr – SVP-Ortspräsident übt Kritik an Parteien und Wählerschaft Yagmur Tarhan verzichtet auf eine Kandidatur im zweiten Wahlgang. Dessen Nichtwahl habe wohl mit dem Migrationshintergrund zu tun, vermutet SVP-Chef Hans Brugger.

Das Kandidatenfeld bei den Ermatinger Behördenersatzwahlen am 26. September. Yagmur Tarhan und Patrick Baumann kandidierten für den Gemeinderat.

Ganz ohne Drama geht es in Ermatingen offenbar nicht. Wenn in der Gemeinde ein Exekutivmitglied zurücktritt, gestaltet sich die Suche nach potenziellen Nachfolgern zuletzt eher kompliziert. Am vergangenen Sonntag galt es zwei Gemeinderatssitze neu zu besetzen. Die SVP schlug auch zwei Kandidaten vor. Patrick Baumann schaffte problemlos die Wahl, nicht aber Yagmur Tarhan. Er verpasste mit 185 Stimmen das absolute Mehr von 263 Stimmen relativ deutlich. Auffällig: insgesamt 407 Stimmen fielen auf Vereinzelte. Tarhans Kandidatur war zwar spät bekannt gemacht worden. So stand sein Name nicht auf der offiziellen Kandidatenliste. Dies erklärt aber in den Augen von SVP-Ortschef Hans Brugger nicht allein das schlechte Resultat.

Der Migrationshintergrund spielt eine Rolle

Hans Brugger, Präsident SVP Ermatingen-Salenstein. Bild: Urs Brüschweiler

Brugger ist nach wie vor überzeugt, dass Yagmur Tarhan mit seinen Erfahrungen und Fähigkeiten einen guten Gemeinderat abgegeben hätte.

«Obwohl er seit ewiger Zeit eingebürgert ist und seit 30 Jahren im Dorf lebt, hat sein Migrationshintergrund offenbar eine Gruppe zum Widerstand gegen seine Wahl veranlasst.»

Das stimmt den SVP-Präsidenten nachdenklich und er findet, man müsse sich die Frage stellen, weshalb sich denn sonst niemand zur Verfügung gestellt hat. Er hoffe, dass sich diese Personen öffentlich erklären und künftig selber kandidieren, oder zumindest bei der Kandidatensuche helfen.

Neue Kandidaten gesucht

Brugger ist zudem sauer aufgestossen, dass einzig die SVP sich überhaupt bemüht habe Kandidaten zu suchen. Hier nimmt er die anderen Parteien im Ort in die Pflicht. Und zwar ziemlich zügig. Denn Yagmur Tarhan lässt mitteilen, dass er nach reiflicher Überlegung, auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang am 28. November verzichte. Also ist das Kandidatenfeld wiederum völlig offen.

Der Ermatinger SVP-Präsident Hans Brugger begrüsst Parteikollege Jakob Stark als Gast beim Wahlapéro am vergangenen Sonntag. Bild: PD

Frauen sind gefragt

Hans Brugger hat zu diesem Thema noch ein Anliegen: «Es wäre wichtig, wenn im Gemeinderat auch wieder einmal eine Frau Einsitz nehmen könnte.» In der Tat ist die siebenköpfige Ermatinger Exekutive seit einiger Zeit eine reine Männerdomäne. Brugger betont, man habe viele Frauen angefragt, aber leider keine gefunden.