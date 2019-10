Gemeinderat Hohentannen kocht für Senioren Das traditionelle «5-Liber-Essen» findet im Landgasthof Hirschen statt. Der Gemeinderat möchte mit der Standortwahl die Einwohner für das Schicksal des Lokals sensibilisieren. Georg Stelzner

In der Küche des «Hirschen» im Einsatz: Gemeinderat Philipp Stark, Gemeindepräsident Lukas Hoffmann, Gemeinderätin Franziska Hess und Gemeinderat Daniel Zurbrügg. (Bild: Reto Martin)

Lange Zeit hat der Landgasthof Hirschen keinen solchen Aufmarsch an Gästen mehr erlebt wie an diesem Mittwoch. Das Lokal im schmucken Gebäude an der Hauptstrasse ist seit mehr als zwei Jahren geschlossen, da ein Pächter fehlt.

Lukas Hoffmann, der neue Gemeindepräsident mit reicher Erfahrung in der Gastronomie, macht aus der Not eine Tugend, beordert den Gemeinderat in die «Hirschen»-Küche und lädt die Senioren zum Mittagessen ein.

Suche nach geeigneter Betriebsform

Für den symbolischen Preis von fünf Franken gibt es Alpheusuppe, ein Entrecôte Café de Paris mit Bohnen und Pommes Frites sowie als Dessert einen Thurgauer Apfelfladen mit Rahm. Zum Menü hat Hoffmann eine ganz klare Meinung: «Ein Essen soll gut und auf Anhieb erkennbar sein.» Das ist es in diesem Fall.

Das als Küchenchef fungierende Gemeindeoberhaupt ist sichtlich zufrieden. 40 Frauen und Männer lassen es sich schmecken. Hoffmann weiss: Das ansonsten verwaiste Restaurant mit langer Geschichte ist in der Gemeinde ein höchst emotionales Thema. Mit dem traditionellen «5-Liber-Essen» möchte er die Leute sensibilisieren und sie diskret darauf aufmerksam machen, was mit einer alternativen Betriebsform allenfalls möglich wäre.

Gemeinderat will dauerhafte Lösung

Lukas Hoffmann versichert, dass der Gemeinderat mit Hochdruck an einer Lösung arbeite. «Ich glaube, dass es uns gelungen wird, der Gaststätte neues Leben einzuhauchen», versprüht er Optimismus und geniesst es, in ungezwungener Atmosphäre mit Einwohnern ins Gespräch zu kommen.

Gemeinderat Daniel Zurbrügg serviert das Essen. (Bild: Reto Martin)

Vielen Gästen liegt das Schicksal des Lokals spürbar am Herzen. Fritz Frieden etwa, der seit seiner Geburt in Hohentannen lebt und von Zeiten zu erzählen weiss, in denen sonntags im «Hirschen» jeweils Hochbetrieb geherrscht habe. «Ich war oft hier zu Gast und hoffe, dass der Betrieb bald wieder aufgenommen wird», sagt Frieden.

Elisabeth Schadegg würde es ebenfalls begrüssen, wenn das Restaurant wieder geöffnet wäre. Sie wohnt in Oetlishausen und wünscht sich einen Ort, wo sie andere Einwohner treffen kann. Eine spezielle Beziehung zur Liegenschaft hat Vroni Zimmermann. «Meine Tochter hat früher hier gewohnt», sagt sie und freut sich, dass «es im Haus jetzt wieder Licht gibt, seit der Gemeindepräsident eingezogen ist».

Gebäude ist in gutem Zustand

Lukas Hoffmann bezeichnet die Arbeit in der Küche in einer kurzen Ansprache augenzwinkernd als «Abenteuer, das allen Spass gemacht hat». Er rät davon ab, Hohentannen mit anderen Gemeinden zu vergleichen. Man dürfe auf das Erreichte stolz sein und müsse nicht neidisch sein, betont er.

Ob auch die Bemühungen um die Reaktivierung des «Hirschen» von Erfolg gekrönt sein werden, wird die Zukunft zeigen. Am 1828 errichteten und heute unter Denkmalschutz stehenden Gebäude selbst sollte die Wiedereröffnung nicht scheitern. «Die Bausubstanz ist gut», erklärt Bauverwalter Gaston Zwahlen.