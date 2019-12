Gemeinderat Hauptwil-Gottshaus hält am derzeitigen Steuerfuss fest

Einem Beschluss der Gemeindeversammlung folgend, wurden 50'000 Franken aus einer Erbschaft von 2017 einem Fonds für die Wanderwege in der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus zugerechnet. Das Geld soll dazu verwendet werden, ein Projekt für die Wanderwege zu verwirklichen. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Gemeinderätin Annette Heim hat sich dieses Projekts mittlerweile angenommen. In der Investitionsrechnung 2020 ist deshalb ein erster Betrag in Höhe von 20'000 Franken budgetiert worden. (st)