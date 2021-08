Gemeindepolitik «Es ist keine Kurzschlussreaktion»: Ein weiterer Märstetter Gemeinderat tritt zurück Nach Querelen, viel Unruhe und den Neuwahlen gibt es wieder unerfreuliche Nachrichten aus der Märstetter Exekutive: Guido Stadelmann verlässt den Gemeinderat per Ende September.

Vom 2018 gewählten Gemeinderat ist nur noch Sabina Michel (Mitte) in der Behörde. Alle anderen haben während der Legislatur ihre Rücktritte erklärt. Guido Stadelmann (2. von links) wird Ende September sein Amt niederlegen. Bild: Mario Testa

Gemeinderat Guido Stadelmann hat per 30. September seinen Rücktritt aus der Behörde erklärt. Als Hauptgrund gibt er seine berufliche Mehrbelastung an. Doch die Querelen der vergangenen Jahre und die Mehrbelastung durch die vielen Rücktritte hätten auch viel Energie gekostet, sagt Stadelmann auf Nachfrage. «Mit den neuen Mitgliedern komme ich sehr gut aus und ich bedaure es auch insgesamt, dass es nicht mehr aufgeht für mich», sagt er.

Doch noch zwei weitere Jahre in der Behörde zu arbeiten, wäre ihm zu lang.

Guido Stadelmann. Bild: Reto Martin

«Ich habe immer gesagt, dass ich bleibe, bis die neuen Mitglieder eingearbeitet sind.»

Das sei nun der Fall. Da sein Rücktritt erst per Ende September sei, könne er auch noch bei der Budgeterstellung mitwirken. Es sei ihm wichtig, alles sauber abzuschliessen.

«Es ist keine Kurzschlussreaktion wie bei den vorherigen Rücktritten», sagt Stadelmann. «Wenn ich das gemacht hätte, wäre es wohl noch schlimmer gekommen», sagt er rückblickend. Doch nun fehle ihm nebst der Zeit auch die Energie, dieses Amt zufriedenstellend weitere zwei Jahre auszuüben.

Umwelt und die Feuerwehr waren seine Steckenpferde

Stadelmann ist seit 2015 als Parteiloser im Gemeinderat tätig. Zu Beginn seiner gemeinderätlichen Tätigkeit übernahm er das Ressort Umwelt und Sicherheit. Seine berufliche Tätigkeit als Obergärtner kam ihm insbesondere in Umweltthemen wie beispielsweise der Förderung der Biodiversität sehr entgegen.

Weiter hat er sich dafür engagiert, dass in Märstetten seit einigen Jahren in regelmässigen Abständen neue Unterflurcontainer in Betrieb genommen werden können. Im Bereich Sicherheit waren es vor allem die Bereiche Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, die ihn beschäftigten. So hat er sich stets dafür eingesetzt, dass der Feuerwehrverbund mit der Nachbargemeinde Wigoltingen sukzessive modernisiert und mit dem benötigten Material ausgestattet werden konnte.

Die Interpartei Märstetten ist über die Demission informiert. Das Datum für die Ersatzwahl steht noch nicht fest.