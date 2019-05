Gemeindeparlament Weinfelden verabschiedet sich vom Namen und von Personen und blickt in die Zukunft Das Gemeindeparlament tagte zum letzten Mal in der Legislatur. Nicht nur der Name ändert sich, auch personelle Veränderungen stehen an. Ausserdem gibt es für die Stadtpolitiker künftig mehr Geld. Sabrina Bächi

Zum letzten Mal werden die Zettel zur Einbürgerung im Parlament ausgezählt. Künftig übernimmt die Einbürgerung eine Kommission. (Bild: Sabrina Bächi)

Es ist die Sitzung der letzten Male. Die letzte Sitzung der Legislatur. Wehmut schwingt, wenn, dann nur leise mit. Vielmehr werden Dankbarkeit, gute Zusammenarbeit und Kameradschaft betont und hervorgehoben. Fünf Mitglieder des Parlamentes werden in der kommenden Legislatur nicht mehr dabei sein.

Daniel Engeli (SVP) wechselt in die Executive und beerbt dort Walter Struplers Sitz. Auch Gemeinderat Strupler (SVP) bedankt sich in einer kurzen Rede. «Ich möchte mich für die Unterstützung öffentlich bedanken. Das hat mir geholfen, den Schicksalsschlag hinnehmen zu können», sagt er. Auch Heinz Schadegg (SVP) und Marcel Tanner (FDP) bedanken und verabschieden sich.

Elsi Bärlochers Präsidialjahr endet

Zum letzten Mal sitzt Elsi Bärlocher (SVP) als höchste Weinfelderin auf dem Präsidentinnenstuhl. Sie weist bereits zu Beginn darauf hin, dass es auch die letzte Sitzung des Gemeindeparlaments sei, denn künftig wird im Rathaus Stadtrat und Stadtparlament zusammenfinden.

Elsi Bärlocher präsidierte während eines Jahres das Weinfelder Gemeindeparlament. (Bild: Andrea Stalder)

Ebenfalls zum letzten Mal werden Einbürgerungsgesuche im Parlament verabschiedet. Künftig wird die Einbürgerungskommission über die Anträge befinden und entscheiden. Am Donnerstagabend konnten die zwölf Antragsteller noch von der Zuschauertribüne aus miterleben, wie die farbigen Zettel ausgezählt werden. Alle Einbürgerungsgesuche werden gutgeheissen.

Veränderungen gibt es auch in den Kommissionen. Etwa in der Geschäftsprüfungskommission. Dort tritt nebst Marcel Tanner auch Marianne Scherrer (EVP) und Kommissionspräsident Simon Wolfer (CVP) zurück.

Das Modewort des Jahres

Trotz all der Abschiede ebnet das Parlament in entscheidenden Schritten auch den Weg in die Zukunft. Einstimmig wird das Geschäftsreglement angenommen. Ebenso gutgeheissen wird ein Kredit über 420000 Franken zur Sanierung der Sangenstrasse. Dabei gibt es jedoch eine ausführliche Diskussion über Bäume, deren Anzahl in der Stadt, die Biodiversität – das «Modewort des Jahres», wie es Gemeinderat Walter Strupler nennt – und eine Hecke.

Nach zweieinhalb Stunden schliesst Elsi Bärlocher die Sitzung und lädt zum Legislatur-End-Apéro.