Gemeinde Horn legt Rechnung mit roter Null vor Sie schliesst mit einem Minus von rund 33'000 Franken ab. Budgetiert war ein weit grösserer Verlust in der Höhe von 335'390 Franken.

Luftbild mit Blick auf Horn direkt am See. (Bild: PD)

(red) Hauptgründe für das bessere Ergebnis sind Mehreinnahmen von rund 404'000 Franken bei den Steuereingängen sowie geringere Nettoausgaben im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe von rund 141'800 Franken. «Leider stehen diesen Mehreinnahmen auch Mehrausgaben gegenüber, zum Beispiel in den Personalaufwendungen von rund 147'000 Franken, höheren Abschreibungen von rund 64'000 Franken sowie höheren Sach- und Betriebsaufwendungen von rund 273'600 Franken», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Aufgrund von unvorhersehbaren Personalmutationen und nicht erwarteten Personalaustritten seien höhere Personalaufwendungen im Bereich Finanz- und Steuerverwaltung zu verzeichnen. Der ausserordentlich schöne und lang anhaltende Sommer 2018 habe zudem zu längeren Arbeitseinsätzen der Bademeister in der Seebadi und damit verbunden zu höheren Personalkosten geführt. «Die im Budget 2018 zu tief angesetzte Position für die Besoldung der Feuerwehrangehörigen führt ebenfalls zu höheren Personalaufwendungen.»

Höhere Kosten für Langzeitpflege

Der vom Kanton der Gemeinde in Rechnung gestellte Beitrag an die Langzeitpflege in den Pflegeheimen beträgt 2018 203'750 Franken (Budget 191700), was Kosten pro Einwohner von rund 74.15 Franken (Vorjahr: 64.30 Franken) ergibt. Die Anschaffungen von zwei Bushäuschen bei der Haltestelle «Grünau» und «Reutiwiese» haben Kosten von insgesamt 29491 Franken verursacht.

Stark gestiegen ist im letzten Jahr die Zahl der Einwohner, und zwar um 11 Prozent auf 2748 Personen. Zum Vergleich: Im Bezirk Arbon belief sich das Plus auf 0,8 Prozent.