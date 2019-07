Gelungener Auftakt der Amriswiler Beachvolley Woche mit Laciga/Laciga Einstige Weltstars spielen an der Beachvolley Woche im Tellenfeld. Manuel Nagel

Die beiden ehemaligen Vizeweltmeister Martin und Paul Laciga spielten am Freitagabend im Tellenfeld ein Showmatch gegen Jefferson Bellaguarda und Sascha Heyer. (Bild: Manuel Nagel)

Das Spiel näherte sich dem Ende, als Platzspeaker Tom Schnegg sich einen kleinen Seitenhieb gegen die ehemaligen Weltstars des Beachvolleyballs nicht verkneifen konnte. Es ertönte «Live Is Life» der Band Opus von 1984 aus den Lautsprechern, und Schnegg meinte: «Das ist Musik, als die Brüder Laciga noch in die Disco gegangen sind.»

Auch wenn das in die Jahre gekommene Quartett Laciga/Laciga und Heyer/Bellaguarda nun nicht mehr zur Weltspitze gehört, so boten sie den mehreren hundert Zuschauern in der Beacharena auf dem Tellenfeld eine tolle Show. Es war ein ­gelungener Auftakt zur Beachvolley Woche, die noch bis Mittwoch, 10. Juli, andauert.