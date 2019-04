Geheimniskrämerei hinter verdeckten Scheiben in Romanshorn Zwei Jahre lang stand das ehemalige Schuhgeschäft Haberer leer. Nun ist ein Nachmieter gefunden. Der neue Pächter möchte ein Nagelstudio eröffnen. Die Nachbarn zeigen sich skeptisch. Natascha Arsic

Im ehemaligen Schuhgeschäft Haberer soll in drei Wochen ein Nagelstudio eröffnet werden. (Bild: Donato Caspari)

Wenn in einem Geschäft an bester Lage renoviert wird, fällt das auf. So auch den Nachbarn des ehemaligen Schuhgeschäfts Haberer in der Ecke Allee-/ Rislenstrasse. «Wir haben bemerkt, dass in den letzten Tagen Handwerker ein- und ausgehen», sagt Andreas von Bergen. In der Nachbarschaft kursiert seither das Gerücht, dass ein Schönheitssalon eröffnet werden soll.

Bewohner hätten sich etwas Anderes gewünscht

«In Romanshorn gehen immer wieder Läden auf und zu. Es ist gut, wenn die Geschäftsräume wieder belegt sind», sagt er. In der Alleestrasse gäbe es zwar mehrere Geschäfte, in den meisten werden jedoch nicht alltägliche Dinge angeboten.

Deshalb hätten sich die Bewohner etwas Anderes gewünscht. Sie seien skeptisch, ob ein Schönheitssalon Kunden anlocken wird. Tatsächlich ist ein Nagelstudio geplant. Vu Pham, der neue Pächter, sagt:

«Wir sind gerade beim Umbau und würden gerne in drei Wochen eröffnen.»

Er besitzt bereits ein solches Studio in Rorschach. Es sei jedoch keine Salonkette geplant. Pham wird die Geschäfte getrennt voneinander betreiben, mit zwei separaten Geschäftsführern. Gleichzeitig werde die benachbarte Physiopraxis vergrössert, sagt Cornel Eisenring, Geschäftsführer der Tobler Immobilien Treuhand AG. Er kümmert sich um die Verwaltung der Liegenschaft.

Gemeinde wollte kein Begegnungszentrum

Zwei Jahre lang stand das ehemalige Schuhgeschäft Haberer leer. Verschiedene Mieter haben ihr Interesse an den Räumlichkeiten bekundet. Roland Heuberger, Ehemann der Eigentümerin der Liegenschaft, sagt:

«Das Betula wollte ein Begegnungszentrum machen, doch das klappte seitens der Gemeinde nicht.»

Beinahe hätte eine Papeterie eröffnet, aber aufgrund interner Probleme wurde laut Heuberger auch daraus nichts. Die Eigentümer sind froh, nun endlich jemanden gefunden zu haben. «Das Geschäft steht an einer guten Lage.»