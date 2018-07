Geheime Einigung mit der Kreuzlinger Schulbehörde: Schulpräsident René Zweifel tritt zurück Nun ist es soweit: Der Streit findet ein vorläufiges Ende im Abgang von Schulpräsident René Zweifel. Die Schulbehörde verschickt am Montagmittag eine knappe Mitteilung. Die Hintergründe bleiben weiter im Dunkeln. Urs Brüschweiler

Ein Bild vom Januar: René Zweifel gratuliert dem neuen Stadtpräsidenten Thomas Niederberger zu seiner Wahl. (Bild: Donato Caspari)

«Der Kreuzlinger Schulpräsident René Zweifel und die Mitglieder der Primar- und Sekundarschulbehörden haben sich über die Rahmenbedingungen eines Rücktritts geeinigt. Zum Inhalt der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.» Mit diesen Worten beginnt das kurze Communiqué der beiden Schulbehörden, dass am Montagmittag an die Medien versandt wurde.

Neuwahlen Ende 2018 oder Anfang 2019

René Zweifel habe am Montag, 23. Juli 2018, die zuständige Regierungsrätin ersucht, seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten der Kreuzlinger Primar- und Sekundarschulgemeinden zu genehmigen, heisst es weiter in der Mitteilung. Gleichzeitig hätten sich die Schulbehörden und René Zweifel über die Modalitäten des Rücktrittes geeinigt. Erst nach den Schulferien wollen die Primar- und Sekundarschulbehörden erklären, wie das weitere Vorgehen nun aussehen soll. Die Neuwahlen sollen voraussichtlich Ende 2018 oder Anfang 2019 stattfinden. Interimistisch werde Michael Thurau, Vizepräsident der Sekundarschul, die beiden Behörden in der Kommunikation gegen aussen vertreten.

Es wurde Stillschweigen vereinbart

Am Ende der Mitteilung folgt ein Hinweis an die Medien: Angesichts der unterzeichneten Vereinbarung und dem darin vereinbarten Stillschweigen seien keine weiteren Aussagen zum Inhalt der Vereinbarung möglich.