Bischofszell: Gegen den Coronablues hilft Mario Vargas Llosa Ein Redaktor der «Thurgauer Zeitung» erzählt, wie er gegen die depressive Stimmung ankämpft: Er besorgt sich den neuen Roman von Mario Vargas Llosa.

Buchhändlerin Marion Herzog nimmt an der Ladentüre die handschriftliche Bestellung entgegen. Bild: Georg Stelzner

Samstagmorgen und ich mag nicht aufstehen, denn ich weiss, was mich erwartet: niederschmetternde Statistiken über die Ausbreitung der Coronapandemie. So viele Neuinfizierte, so viele Tote und dann noch die deprimierende Prognose für die nächste Woche.

Nein, das tue ich mir nicht an. Also kein TV, kein Radio, kein Internet! Die «Thurgauer Zeitung» unterm Arm, lege ich schlaftrunken den kurzen Weg zum Nachbarhaus zurück, wo meine Kollegin mit dem Frühstück wartet. Ein Rest von Normalität.

Literatur ist jetzt eine Medizin

Wie gewohnt, greife ich nach dem ersten Schluck Kaffee zur Zeitung. Meine Hoffnung, auf der Kulturseite der Wochenendbeilage etwas Erbauliches zu finden, erfüllt sich. Auf Seite 4 stellt Heiko Strech den neuen Roman von Mario Vargas Llosa vor, dessen Bücher ich seit Jahrzehnten mit Genuss verschlinge – obwohl mir der Mexikaner Carlos Fuentes weltanschaulich näher steht als der zum Liberalismus konvertierte Peruaner. Vargas Llosas neues Buch behandelt den von der CIA initiierten Sturz des guatemaltekischen Präsidenten Jacobo Arbenz Guzman im Jahr 1954.

Noch bevor ich mir das Gipfeli gönne, entscheide ich: Dieses Buch muss ich haben – so schnell wie möglich! Doch wie, in Zeiten von Corona, wenn man mit dem Onlinehandel auf Kriegsfuss steht? Da erreicht eine erfreuliche Nachricht mein Ohr: «Die Buchhandlung in Bischofszell liefert Dir das Buch frei Haus», klärt mich die Kollegin auf. Tolle Idee, einfacher als früher – Corona sei Dank!

Bestellzettel an der Ladentür

Was die Bestellung betrifft, entschliesse mich für die Variante Retro. Und zwar so puristisch, wie es geht: Kein Telefonanruf, kein E-Mail, kein SMS. Weil ich am Dienstag ohnehin in der Rosenstadt zu tun habe, erscheine ich persönlich in der Marktgasse. Im Laden «Bücher zum Turm» brennt Licht, also muss Marion Herzog da sein.

Während ich, den Bestellzettel in der Hand, vor dem Schaufenster winke und hoffe, entdeckt zu werden, reise ich im Gedanken zurück in die Neunzigerjahre. Damals, zu Beginn meiner Berufslaufbahn las ich zum ersten Mal ein Werk von Vargas Llosa. Es hiess «Das grüne Haus» und war mit seinen vielen Erzählsträngen eine Herausforderung.

Erinnerungen an die analoge Welt

Ich erinnere mich an die damaligen Arbeitsbedingungen: Ich fotografierte analog, entwickelte die Filme selber in der Dunkelkammer, machte Abzüge und ruinierte mit den Chemikalien unzählige Kleider. In der Redaktion sassen Damen, die jene Texte erfassten, die per Fax eintrafen. Tempi passati!

Der nächste Kulturschock ereilte mich in den Nullerjahren: Die digitale Fotografie begann ihren Siegeszug, während Vargas Llosa meine Bibliothek mit dem Diktatorenroman «Das Fest des Ziegenbocks» bereicherte.

Harte Jahre, harte Monate

Bevor ich vollends im Strudel der Erinnerungen untergehe, sieht mich die Buchhändlerin. Sie nimmt meine Bestellung auf Papier entgegen: «Schöne Schrift», meint sie. Ich fühle mich geschmeichelt. Am Mittwoch werde das Buch in Sulgen sein, verspricht Frau Herzog.

Ich glaube ihr und beschliesse, als kleines Dankeschön einen Schokolade-Osterhasen vor die Wohnungstür zu stellen. 24 Stunden fiebere ich dem Eintreffen des Buches entgegen. Als es dann da ist, macht mich der Romantitel «Harte Jahre» stutzig. Was für eine Ironie! Mir reichen doch die harten Monate anno 2020. Hoffentlich kein schlechtes Omen.