Gedämpfte Euphorie beim FC Amriswil Morgen Samstag spielt der FCA in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups gegen den FC Aarau. Dennoch kann sich Präsident David Hungerbühler nicht uneingeschränkt freuen. Manuel Nagel

FCA-Präsident David Hungerbühler tauscht sich mit Mitarbeitern des Werkhofes aus, wie die Hochsprunganlagen auf dem Sportplatz Tellenfeld weggeräumt werden können. (Bild: Manuel Nagel)

Alle Augen im Schweizer Fussball auf den FC Amriswil gerichtet. Das war vor beinahe sechs Jahren der Fall, als der Amateurverein am 15. September 2012 in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups den FC Basel willkommen hiess. Mehr als eine Woche vor dem Anpfiff wurde auf dem Tellenfeld bereits emsig gearbeitet und mit Hilfe der Armee entstand ein kleines Stadion, das für über 5000 Zuschauer Platz bot.

So viele Fans werden morgen Samstag nicht da sein, wenn der FC Amriswil erneut in der ersten Hauptrunde antreten darf. Anstelle des Serienmeisters Basel ist der FC Aarau zu Gast, der sich aktuell in der Challenge League, der zweithöchsten Liga des Landes, sehr schwer tut und mit vier Niederlagen in die Saison gestartet ist. Mit rund 800 Besuchern rechnet David Hungerbühler, der Präsident des FCA, etwa 100 davon aus dem Rüebliland.

Höhepunkt gleich zu Saisonbeginn

Für diese braucht es keine Tribüne. Etwa 4500 Franken hätte der FCA alleine für eine Tribüne für die 100 Aarauer bezahlen müssen. Das hätte sich nie und nimmer gelohnt für den Verein. «Wir heissen die Aarauer dennoch herzlich willkommen», sagt Hungerbühler. Man schaue, dass die Gäste nicht lange auf die Wurst und das Bier warten müssen, und dass genügend WCs vorhanden seien. Man wolle wieder ein Fussballfest feiern, wenn auch im viel kleineren Rahmen als 2012.

Deshalb ist auch zwei Tage vor dem Spiel noch nicht gross ersichtlich, dass am Samstag wohl für die Fanionteam des FCA bereits der Höhepunkt der Saison, die erst gerade gestartet ist, über die Bühne geht. Mitarbeiter des Werkhofes räumen die beiden Hochsprungmatten zur Seite, was gar nicht so einfach sei, wie Hansjakob Laib erklärt, weil die Anlage eigentlich so eingerichtet sei, dass sie permanent dort stehen bleibe – selbst im Winter. Doch die Verantwortlichen befürchteten, dass die Aarau-Fans auf die Abdeckung steigen und sie so beschädigen könnten. Deswegen müssen sie nun zur Seite geräumt werden.

Sonst geht David Hungerbühler aber nicht davon aus, dass es Probleme mit den Gästefans geben wird, auch wenn die Polizei am Samstag in erhöhter Alarmbereitschaft sein wird und entsprechende Vorkehrungen getroffen hat. Szenekenner rechnen aber nicht mit einer Eskalation.

Starstürmer fehlt ferienbedingt

«Trotzdem haben all diese Diskussionen um die Sicherheit meiner Euphorie einen Dämpfer versetzt», gibt der FCA-Präsident unumwunden zu. Zur Auslosung am 29. Juni ist er eigens dafür nach Bern gereist. Das ganz grosse Los hat der FCA zwar nicht gezogen, aber immerhin steht seit dieser Saison Marco Schneuwly im Kader der Aarauer, der in den letzten sieben Saisons 83 Tore in der Super League geschossen hatte und bis vor ein, zwei Jahren auch noch als Kandidat für die Schweizer Nati gehandelt wurde.

Amriswil muss hingegen auf seinen Stürmer Silvan Eggmann verzichten, der einst von Amriswil aus in die Challenge League wechselte – also just in die Liga, in welcher der morgige Gegner jetzt spielt. Doch es ist keine Verletzung oder Sperre. «Silvan Eggmann hat einfach seine Ferien schon gebucht», sagt Hungerbühler und hadert mit dem frühen Termin der ersten Cuprunde.

Im August sei es einfach nicht ideal für kleinere Vereine. Gegen Basel hatte man einen Monat mehr für die Vorbereitung und im September würden jeweils auch mehr Zuschauer kommen. So sei es aber schon ein wenig ernüchternd, denn ein Gewinn dürfte für den FCA kaum herausschauen.

«Der Kanton Thurgau ist da zu unserem Glück noch kulant, was die Sicherheitskosten betrifft»

sagt Hungerbühler. Sonst wäre es für kleine Vereine nicht mehr zu stemmen. Der SC Kriens hatte 2017 auf sein Heimspiel gegen den FC Luzern verzichtet, weiss Hungerbühler, und das Spiel im Stadion des Gegners ausgetragen, da sich Luzern nicht in dem Umfang wie andere Kantone an den Kosten beteiligen wollte. «Aber das ist ja nicht der Sinn des Cups», meint Hungerbühler.

Trotz allem freut er sich auf ein erneutes Fussballfest auf dem Tellenfeld, auch wenn die 3200 Franken, die der Schweizer Fussballverband als Entschädigung bezahlt, nicht einmal reichen, um die Schiedsrichter und die privaten Sicherheitsleute zu bezahlen.