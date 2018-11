Gebäude in Amriswil müssen künftig eine Mindesthöhe haben Die Stadt Amriswil informierte über die Zonenplan-Revision und das neue Baureglement. Ausserdem will der Stadtrat im Zuge der Revision ein Reglement für höhere Häuser und Hochhäuser erlassen. Rita Kohn

Planunskommissionsmitglied Alex Müller. (Bilder: Rita Kohn)

Ein Einfamilienhaus in der Zone für fünfgeschossige Wohnbauten? Das soll es künftig nicht mehr geben können, wie die Mitglieder der Planungskommission am Donnerstagabend im Pentorama ausführten. Dort, wo nach Zonenplan mehrstöckige Häuser vorgesehen sind, soll es nicht mehr möglich sein, kleine Bauten zu verwirklichen. «Die Mindesthöhe beträgt in allen Zonen immer Minus ein Geschoss gemessen an der Zone», erklärte Alex Müller von der Planungskommission. Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise in der «Wohnzone fünf» künftig nur noch Bauten mit mindestens vier und je nach Möglichkeit sechs Geschossen zulässig sind.

Nötig sind solche Vorschriften unter anderem, um eine vernünftige Verdichtung zu erreichen. Wie Alex Müller erklärte, fordert der kantonale Richtplan für das urbane Gebiet von Amriswil eine Mindestdichte von 86 Raumnutzern pro Hektare. Derzeit sind es jedoch erst 70 Raumnutzer pro Hektare. Eine Möglichkeit, die Mindestdichte zu erreichen, ist ein Wachstum in die Höhe. Das aber ist nur in zentralen Zonen gewünscht.

Mehrere Hochhäuser statt nur einem

Da hohe Häuser, besonders aber Hochhäuser, eine Stadt markant prägen, wird es nur zwei Gebiete geben, in denen weitere Hochhäuser entstehen könnten. Das in jeweils unmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden bereits bestehenden Hochhäusern an der Poststrasse und an der Säntisstrasse. Dazu sagte Alex Müller: «Man sagt, es sei oft besser, mehrere Hochhäuser zusammen zu haben, als nur ein Einzelnes.»

Andreas Niklaus von der Planungskommission.

Ein Blick auf den Zonenplan zeigte, dass gegenüber der bisherigen Version einige neue Zonen geschaffen worden sind, die nicht nur die Höhe der jeweiligen Häuser betreffen. So wird es unter anderem neue Gewerbezonen geben, die die möglichen Immissionen regeln.

«Wir haben darauf geachtet, dass keine Industriezone mit möglicherweise starken Immissionen direkt an eine Wohnzone angrenzt», erklärte Andreas Niklaus von der Planungskommission. Für die Gewerbezone, die unter anderem an Wohnzonen grenzen, gelten eingeschränkte Immissionen.

Die Dörfer gelten als geschützt

Ein Bürger wollte wissen, wie es denn künftig um den Ortsbildschutz stehe, nachdem nur noch zwei speziell geschützte Gebiete in Hagenwil und Hemmerswil ausgewiesen werden. Stadtrat Stefan Mayer klärte auf, dass die Ortsbilder der kleinen Dörfer auch künftig geschützt seien, da sie in der Dorfzone liegen würden, für die besondere Bedingungen gelten. Hier wird es keine Verdichtung geben, die sich auf den urbanen Raum der Stadt bezieht.

Der neue Zonenplan bringe keine Erweiterung des Baugebietes mit sich, betonten die Mitglieder der Planungskommission vor gut 150 interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern. Der kantonale Richtplan gibt hier eine klare Vorgabe: Weitere Baugebiete sind nicht zulässig. Allerdings gibt es im überarbeiteten Zonenplan ein paar Verschiebungen, die eine bessere Entwicklung zulassen. Für Betriebserweiterungen, Neuansiedlungen von Betrieben und Arrondierungen sind Kontingente notwendig, die vom Kanton nur sehr restriktiv verteilt werden. Gemäss Andreas Niklaus hätte Amriswil einen Bedarf von rund zwei Hektaren, ob diese vom Kanton letztlich zugeteilt werden, sei aber ungewiss. Insgesamt verfüge der Kanton nur gerade über ein Kontingent von rund 200 Hektaren.

Mitwirkung ist erwünscht

Stadtrat Stefan Mayer.

Seit dem 1. November läuft nun ein Vernehmlassungsverfahren, das bis Ende Januar kommenden Jahres dauert. Stefan Mayer rief dazu auf, sich an diesem Verfahren zu beteiligen. Daraufhin wollte ein Bürger wissen, ob es denn jetzt überhaupt noch möglich sei, sich einzubringen. Stefan Mayer sagte, dass sie nicht vorhätten, die Vernehmlassungsantworten einfach zur Kenntnis zu nehmen und mit dem Hinweis zu beantworten, dass es halt nun mal so sei. Natürlich könnten nicht alle Anliegen und Wünsche berücksichtigt werden. «Aber wir sind froh über Hinweise und Vorschläge, die zu einer noch besseren Lösung führen.»

Nach der Vernehmlassung werden Zonenplan und Baureglement nochmals angepasst, dann wird es zur Prüfung an den Kanton geschickt und allenfalls bereinigt werden. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 wird es dann zur öffentlichen Auflage kommen. Die Urnenabstimmung wird für den Herbst 2020 terminiert, in Kraft treten sollen der Zonenplan und das Baureglement nach einer erfolgreichen Abstimmung voraussichtlich Ende 2020.

Mit dem neuen Baureglement verbunden ist auch eine Lockerung der Vorschrift über die Arkadenbauweise an der Bahnhofstrasse. Hier wird es künftig noch mindestens Rücksprünge von 2,5 Metern geben, was den Bauherren mehr Spielraum bei der Gestaltung gibt.