Gastronomie «Wir hatten viel mehr Laufkundschaft als sonst»: Die «Schifflände» hat gute Erfahrung mit einer provisorischen Gartenwirtschaft gesammelt und will eine definitive Lösung daraus machen Die Betreiber des Arboner Restaurants haben ein Baugesuch für eine Aussenbewirtschaftung eingereicht. Die Stadt ist bereit, dafür zwei öffentliche Parkplätze herzugeben.

Die beiden Parkplätze hinter Peter Peschee Künzi sollen zur Gartenwirtschaft der «Schifflände» werden. Bild: Manuel Nagel

Aus dem Provisorium wird voraussichtlich eine definitive Lösung. Am 21. Mai stellte die Stadt den Betreibern der «Schifflände» zwei öffentliche Parkplätze zur Verfügung, damit diese draussen sechs statt wie davor bloss zwei Tische aufstellen konnten. Die Erweiterung der bestehenden Gartenwirtschaft möglich gemacht hatte der Wirt des «Roten Kreuzes» auf der anderen Strassenseite: Er überliess der Stadt zwei seiner eigenen Parkplätze vor dem Restaurant. Diese Übereinkunft sollte bis Ende Mai gelten. Die Beteiligten verlängerten das Arrangement dann aber bis Ende September.

Die Erfahrungen seien äusserst positiv gewesen, sagt Peter Peschee Künzi, einer der «Schifflände»-Pächter. «Wir hatten viel mehr Laufkundschaft als sonst.» Die zusätzlichen Gäste hätten geholfen, die Verluste ein Stück weit zu kompensieren.

Sieben Tische umrahmt von Granitquadern

Künzi und seine Kollegen wollen draussen auch künftig nicht bloss den Stammgästen einen Sitzplatz anbieten können. Sie haben deshalb ein Baugesuch eingereicht, dass die Grössenverhältnisse der Gartenwirtschaft von Mai bis September zementieren soll. Konkret ist geplant, die beiden öffentlichen Parkplätze aufzuheben und sie als Gastrofläche mit sieben Tischen für 28 Personen zu nutzen. Das Projekt sieht ausserdem vor, die kleine Aussenwirtschaft mit Granitquadern einzufassen.

Alle direkten Anwohner haben sich mit den Plänen einverstanden erklärt, sodass ein vereinfachtes Verfahren zur Anwendung kommt. Auch die Ortsbildschutzkommission habe bei einer Begehung keine grundsätzlichen Bedenken geäussert, sagt Künzi. Sie ist beigezogen worden, weil das Gebiet in der Umgebungsschutz- und Ortsbildschutzzone liegt. Sie seien sich dieser besonderen Lage bewusst, sagt Künzi.

«Die Einrichtung wird geschmackvoll sein.»

Der Preis steht noch nicht fest

Im Übergang vom Hafengebiet zur Altstadt das gastronomische Angebot zu erhöhen, liege auch im touristischen Interesse der Stadt, ist Künzi überzeugt. Dem sei tatsächlich so, sagt Stadtpräsident Dominik Diezi.

«Bei allem Goodwill für das Projekt können wir die Parkplätze aber nicht gratis hergeben.»

Der konkrete Preis werde verhandelt, wenn die Baubewilligung vorliege. Die Auflagefrist lief am letzten Mittwoch ab. Ob es Einsprachen gegeben hat, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen.