Gastronomie und Hotellerie Grossandrang beim Räumungsverkauf: Hunderte wollten sich ein Andenken oder ein Schnäppchen aus Drachenburg und Waaghaus sichern Die Ausstattung der beiden Traditionshäuser fand am Wochenende viele neue Besitzer. Um die Mehrkosten für den anstehenden Umbau zu decken, wird der Ertrag aber nicht reichen.

Beat Jost, Nik Knüsel und Rolf Dieboldswyler freuen sich, wenn die Ausstattung in gute Hände kommt. Bild: Inka Grabowsky

Ein Tiefkühlschrank für 900 Franken? Eine Kerze für 3 Franken? Oder doch der Flügel für 2500 Franken? Der Ansturm auf den Liquidationsverkauf von Drachenburg und Waaghaus am Wochenende war gewaltig. Jeweils fünfzig Käuferpaare durften aufs Mal in Rheinecksaal, Bürgerstube, Fischerstube und Restaurant nach Geschirr, Besteck, Gläsern, Möbeln oder Wäsche suchen. Weitere fünfzig Kaufwillige standen neunzig Minuten nach Türöffnung noch im strömenden Regen an. Als erster Kunde ersteht Kurt-Christian Tennstädt aus Allensbach 20 Servietten für je einen Franken mit Waaghaus-Logo. «Schon meine Eltern sind hier immer gerne zu Gast gewesen», sagt er.

«Jetzt sichere ich mir Andenken für meine Gäste zu Hause.»

Harry Tschumy sucht noch Zubehör für seine neue «Weinwelt» auf Schloss Brunnegg. Bild: Inka Grabowsky

Harry Tschumy sucht gezielt nach etwas Speziellem für die Vinothek, die er nach Ostern auf Schluss Brunnegg eröffnen wird. Ein Regal hat sein Interesse geweckt. «Auch die Weine sind spannend, und hier sind sie auch bestimmt gut gelagert gewesen, aber natürlich gibt es bei älteren Jahrgängen immer ein Risiko für den Käufer.» Eine Dame hat sich einen Karton Weingläser gesichert. «Ich habe hier vor 13 Jahren mal gearbeitet», meint sie.

Wertvolles bleibt erhalten

Auch Tischdeko gehörte zur Liquidationsmasse. Bild: Inka Grabowsky

Nicht das gesamte Inventar von Hotel und Restaurants wird verkauft. Einige besondere Stücke sind ausgelagert. Nach der Sanierung, die im Sommer beginnen soll, wenn alle Einsprachen und Änderungen der Bauanträge abgearbeitet sind, sollen sie wieder vom Geist des Hauses erzählen. Das freut Rolf Dieboldswyler, der zwölf Jahre Mitglied der Geschäftsleitung von Drachenburg und Waaghaus war und das Haus seit fünfzig Jahren kennt.

«Immerhin hängen an Gläsern und Geschirr keine grossen Emotionen.»

Noch immer ist er Ansprechpartner für alle Belange des Gebäudes. «Mit so vielen Interessenten habe ich nicht gerechnet», sagt er. Die Organisation des Verkaufs hat Beat Jost vom Verwaltungsrat der Stiftung Drachenburg und Waaghaus übernommen: «Wir haben uns Hilfe von Profis geholt, um die Preise einschätzen zu können. Und professionelle Küchengeräte haben wir vorab Gastronomen angeboten. Einige haben sich gut eingedeckt.»

Der Rheineck-Saal wurde für einmal zur Brockenstube. Bild: Inka Grabowsky

Der Umbau wird teurer als erwartet

«Wir erwarten uns vom Liquidationsverkauf vielleicht eine fünfstellige Summe», sagt Nik Knüsel, der Verwaltungs- und Stiftungsratsvorsitzende.

«Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein bei den Mehrkosten, die wir beim Bau erwarten müssen.»

Mit 21 Millionen hatte die Stiftung ursprünglich geplant, doch Auflagen beim Hochwasser- und Brandschutz, durch das Behindertengleichstellungsgesetz und die schlechte Bausubstanz hätten die Rechnung nach oben getrieben. Immerhin stehen – vorbehaltlich der Parlamentsentscheidung und der Volksabstimmung – zwei Millionen der TKB-Gelder als Zustupf in Aussicht. Die Stiftung ist weiter auf Spenden angewiesen, um das Projekt zu stemmen.