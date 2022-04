Gastronomie Es sieht gut aus für McDonald's in Romanshorn: Auch der Kanton weist die Einsprachen ab Die Befürchtungen wegen Littering, starken Mehrverkehrs und unzumutbaren Lärms sind nach Meinung des Departementes für Bau und Umwelt unberechtigt. Wie es jetzt weitergeht, wird sich Anfang Mai zeigen.

Im ehemaligen Showroom einer Autogarage will McDonald's ein Restaurant eröffnen. Bild: Donato Caspari

Der Kanton hält das Projekt gegenüber dem «Scharfen Eck» baurechtlich gesehen für unproblematisch. Er hat darum die Rekurse von zwei Einsprechern abgewiesen, die mit ihrer Kritik bereits zuvor wie sieben andere beim Stadtrat auf taube Ohren gestossen waren. «So wurde unter anderem festgehalten, dass der am Standort geplante Drive-in zonenkonform sei und sowohl der geplante Betrieb des Drive-in wie der des Restaurants die lärmschutzrechtlichen Planungswerte respektiere», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Auch sei die zu erwartende Verkehrszunahme vergleichsweise sehr gering.

Einem der beiden Einsprecher sprach das Departement für Bau und Umwelt (DBU) die Berechtigung ab, im vorliegenden Fall überhaupt ein entscheidendes Wort mitreden zu dürfen. Er könne kein schutzwürdiges Interesse geltend machen. Zum gleichen Ergebnis war bereits die Stadt gekommen. Ob sich die Rekurrenten mit dem Entscheid des DBU abfinden oder ihn ans Verwaltungsgericht als nächster Instanz ziehen, ist noch nicht bekannt. Die Stadt erwartet Anfang Mai Bescheid aus Frauenfeld, wie es jetzt auf der brachliegenden Parzelle an der Kreuzung von Kreuzlinger- und Reckholdernstrasse weitergeht. Dem Vernehmen nach soll zumindest einer der beiden Einsprecher die Sache auf sich beruhen lassen.

McDonald's Wie schnell könnte es gehen? Sollte die Baubewilligung in den nächsten Tagen rechtskräftig werden, könnte McDonald's im Prinzip los lassen. Das Unternehmen will sich aber nicht auf Spekulationen einlassen. «Wir hoffen, dass wir bald mit viel Elan die Detailplanung für den Bau starten und für unsere Gäste in Romanshorn da sein können», schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Aktuell könne noch kein Eröffnungsdatum festgelegt werden, denn die Bauzeit sei von verschiedenen Faktoren abhängig. (mso)

Baubewilligung mit Auflagen

Seit mittlerweile zwei Jahren wartet McDonald's auf die Baubewilligung für sein sechstes Schnellimbiss-Restaurant im Thurgau. Ein erstes Baugesuch gab die Stadt zur Überarbeitung zurück an den Absender, der über die Bücher ging und im Sommer 2020 einen zweiten Anlauf nahm. Der Widerstand in Teilen der Bevölkerung war damit aber nicht gebrochen. Es gingen wie ein halbes Jahr zuvor neun Einsprachen ein. Der Stadtrat bewilligte das Projekt schliesslich im Mai 2021 – allerdings mit Einschränkungen.

So muss die Fast-Food-Kette die Lichter früher als gewünscht löschen. Von Montag bis Donnerstag ist um Mitternacht Schluss, in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag bekommen die Kundinnen und Kunden bis 1 Uhr morgens etwas zu essen und zu trinken. McDonald's hätte sie am Wochenende gerne drei Stunden und unter der Woche zwei Stunden länger bedient. Romanshorn ist jetzt aber nicht die grosse Ausnahme. «Generell können die Öffnungszeiten unserer Restaurants von Ort zu Ort sowie auch saisonal variieren», heisst es auf Anfrage beim Unternehmen. Die Stadt hat den Betreibern des Restaurants auch Auflagen gemacht, um die Abfallproblematik zu entschärfen. So müssen sie die Gäste vor Ort darüber informieren, dass Kartonschachteln und Becher in den Kübel und nicht auf den Boden gehören. Und Mitarbeiter von McDonald's müssen zweimal täglich auf Güseltour in der Umgebung gehen.

Stadt hat Schleichverkehr im Auge

In den angrenzenden Wohnquartieren machen sich Hausbesitzer Sorgen, viele Kundinnen und Kunden von McDonald's könnten dereinst auf kürzestem Weg bei ihnen vorbei via Obstgartenstrasse oder Hinterwiesenstrasse an den See fahren, um dort Burger und Pommes zu essen. Sollten sich die Befürchtungen der betreffenden Personen bewahrheiten, werde die Stadt Massnahmen ergreifen, verspricht Stadtrat Philipp Gemperle. Der Schleichverkehr in den Quartieren sei Thema im Gesamtverkehrskonzept, das die Stadt derzeit erstelle und demnächst der Öffentlichkeit präsentiere.