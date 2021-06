Gastronomie «Es ist das Nonplusultra»: Beliebte Weinfelder Beiz zügelt nach Frauenfeld Giuseppe Storniolo und sein «Giusis»-Team verlassen Weinfelden. Sie haben in Frauenfeld ein neues Zuhause gefunden. Die Räumlichkeiten an der Frauenfelderstrasse sollen aber weiterhin eine Beiz beherbergen. Nachfolger für das Bistro sind bereits im Gespräch.

Das Team von «Giusis Bistro» vor seinem neuen Wirkungsort in Frauenfeld. Dort heisst das Lokal neu «Giusis Brotegg»



Bild: Benjamin Manser (Frauenfeld, 1. Juni 2021)

Die Vorgeschichte dürfte vielen Weinfeldern bekannt sein: Das Team des Bistro Giusis will an einen neuen Ort. Zu klein die Küche, zu wenig Möglichkeiten auf Veränderung und zu knapp im Lagerplatz. Doch wohin? Die Gastrostadt Weinfelden hat für suchende Gastronomen keinen Platz. Der «Frohsinn» ging an die Naturschutzorganisation Pro Natura und damit platzten auch die Träume vom Standort in Weinfelden. Nun kann Giuseppe Stroniolo, Geschäftsführer und Namensgeber des «Giusis» verkünden, dass er für sein Bistro eine neue Heimat gefunden hat. In Frauenfeld.

«Wir verlassen Weinfelden natürlich mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge», sagt Giuseppe Storniolo. Denn der neue Ort in der Überbauung Brotegg unweit des Spitals sei das Nonplusultra. Er habe auch andere Angebote aus Frauenfeld erhalten und abgelehnt. «Für mich war klar, dass es mindestens so gut oder besser sein muss als das, was wir jetzt haben», sagt er.

Viel Sichtbeton mit Holz und ein grosser Brunnen

Beim Erzählen vom neuen Ort kommt er ins Schwärmen. Es liegt in einem Quartier, mit Blick ins Grüne, es sei ruhig und offen, mit grossen Fensterfronten und einer offenen Küche mitten im Restaurant. «Platzmässig ist es etwas kleiner mit nur einem Innenraum, dafür haben wir eine grosse Terrasse mit einem grossen Brunnen.» Auch die Lagermöglichkeiten seien sehr gut und für Gäste und Mitarbeiter hat es genügend Parkplätze zur Verfügung.

Da es ein Neubau ist, sei auch technisch alles auf dem neusten Stand und daher ergonomischer für die Mitarbeitenden. Das Einvernehmen mit den neuen Vermietern sei wunderbar, es herrsche eine familiäre Stimmung. Das Aussehen jedoch wird sich ändern. Es wird modern.

Giuseppe Storniolo, Geschäftsführer «Giusis Brotegg». Bild: Donato Caspari

«Es gibt Sichtbeton in Kombination mit viel Holz, es wird zeitlos, hat Platz für Kunst und es gibt eine Bibliothek, die ans Restaurant angrenzt. Für mich ist es wie eine Oase zum Runterfahren», sagt der Geschäftsführer.

Nebst dem 20-minütigen Anfahrtsweg für alle Weinfelder ändern sich auch die Öffnungszeiten. Montag und Dienstag sind immer noch die Ruhetage, sonst ist das Restaurant von 10 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet. «Am Nachmittag bieten wir Kaffee und Kuchen an.»

Neuer Name am neuen Ort

Auch an einen neuen Namen müssen sich die «Giusi»-Fans gewöhnen. Künftig heisst es nicht mehr «Giusis Bistro», sondern «Giusis Brotegg». Seine Mitarbeiter werden wohl nach Frauenfeld ziehen, er selbst bleibt in Weinfelden. «Es ist mein Zuhause und wir würden nicht gehen, wenn es anders ginge», sagt Storniolo. Eine Rückkehr nach Weinfelden sei deshalb für ihn auch nicht ausgeschlossen.

Zunächst freut er sich aber auf das neue Abenteuer in Frauenfeld. «Es gibt sicher auch Gäste, die leider nicht mehr kommen», sagt er, «es ist daher auch ein bisschen wie ein Neuanfang.» Mit den neuen Räumlichkeiten in Frauenfeld habe man einen Ort gefunden, um sich weiterzuentwickeln und um zu wachsen. Offizieller Start in Frauenfeld ist Mitte August. Bis Ende Juli ist das Bistro in Weinfelden noch geöffnet.

Neue Pächter sind bereits im Gespräch

Die Räumlichkeiten in Weinfelden an der Frauenfelderstrasse sollen indes nicht leer stehen. Das sagt Besitzer Marcel Preiss. Er ist auf der Suche nach einer Nachfolge, die das Restaurant betreiben. «Mein Ziel war es, mit diesem Restaurant die Altstadt und die Frauenfelderstrasse zu beleben», sagt Preiss. Sein Wunsch ist es, dass die Beiz deshalb zu den Ladenöffnungszeiten offen hat.

Derzeit ist er mit zwei Parteien im Gespräch. Die einen seien junge Weinfelder, die aus der Gastronomie kommen. Der andere Bewerber ist jemand, der bereits ein Restaurant führt. «Meine Favoriten sind die Jungen, ich würde mich freuen, wenn ich ihnen den Schritt in die Selbstständigkeit ermöglichen könnte», sagt er.

Bis jetzt ist jedoch noch nichts definitiv. Ob das Restaurant im Sommer schon öffnen kann, weiss er nicht. «Allenfalls gibt es auch eine Übergangslösung, denn das «Giusi»-Team hat die Pacht bis Ende November.» Sicher aber ist, dass es wieder Kulinarisches zu geniessen gibt gleich vis-à-vis der Stadtverwaltung.

Marcel Preiss, Besitzer des Restaurants an der Frauenfelderstrasse. Bild: PD

«Ich finde, es muss auch kein Gourmettempel sein, für solche Gerichte ist die Küche wohl zu klein, aber eine tolle Karte mit guten Gerichten und Öffnungszeiten, damit man auch am Samstagnachmittag nach dem Einkauf ein Bier oder Kaffee trinken kann.»