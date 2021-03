Gasspeicher In Weinfelden hat sichs ausgekugelt Die Technischen Betriebe Weinfelden wollen den Kugelspeicher abbrechen. Nachdem sie vor zwei Jahren in Buhwil einen neuen Röhrenspeicher gebaut haben, wird die Stahlkugel nicht mehr gebraucht.

Ein markantes Bauwerk: der Gasspeicher im Westen von Weinfelden. Bild: Mario Testa

Stahlhart, grasgrün und kugelrund ist er, der Gasspeicher der Technischen Betriebe Weinfelden. Nun soll das markante Konstrukt aus dem Jahr 1981 jedoch verschwinden. Ein entsprechendes Abbruchgesuch liegt derzeit beim Weinfelder Bauamt auf. «Dass wir den Speicher nicht mehr brauchen, ist schon länger bekannt», sagt TBW-Geschäftsleiter Ivo Zillig.

«Vor zwei Jahren haben wir den neuen Röhrenspeicher in Buhwil in Betrieb genommen. Seither brauchen wir den Kugelspeicher hier in Weinfelden nicht mehr.»

Die TBW haben den Kugelspeicher ausser Betrieb genommen, weil er heute nicht mehr am passenden Ort steht. «Anfangs stand er noch ausserhalb des Dorfes, heute mitten im Wohn- und Gewerbegebiet, das hier entstanden ist», sagt Ivo Zillig. Die Sicherheitsabstände seien so einfach nicht mehr optimal, deshalb soll der Speicher weichen.

Alternative Nutzung ist nicht möglich

Bei der Ankündigung des neuen Röhrenspeichers hatte Zillig noch durchblicken lassen, man wolle alternative Nutzungen für den Kugelspeicher in Weinfelden prüfen. Daraus wird nun aber nichts. «Kreative Ideen wie eine Kugelbar oder so waren nie wirklich ernsthafte Gedanken. All diese Gedanken haben wir nie ernsthaft weiterverfolgt. Man müsste auch einfach zu viel investieren», sagt Zillig.

TBW-Chef Ivo Zillig neben dem Kugelspeicher. Bild: Mario Testa (2018)

Ein weiterer Aspekt, der gegen eine Umnutzung spricht, sei auch die Druckreduzierstation, welche sich immer noch auf dem Gelände neben der Gaskugel befindet. «Hier kommt das Gas mit fünf Bar daher und wir dann auf ein Bar und 22 Millibar reduziert. Mit diesem Druck wird das Gas dann an die Haushalte verteilt.»

Falls die Druckreduzierstation eines Tages versetzt wird, sei es möglich, die Parzelle neu zu nutzen. Das Land ist im Besitz der TBW. «Künftig könnten wir hier vielleicht eine Werkhalle oder eine Fernwärmezentrale installieren. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir werden das Land auf alle Fälle nicht aus der Hand geben.»

Erdgas für 13 Gemeinden

Der neue Röhrenspeicher (siehe Kasten), der seit zwei Jahren die Funktion des Kugelspeichers übernimmt, dient als Zwischenspeicher für das Erdgas. Die TBW verteilen es dann über ihr weitverzweigtes Netz in 13 Gemeinden von Pfyn bis Erlen und Berg bis Märwil. Die TBW versuchen, den Anteil erneuerbares Gas in ihrem Netz auch dank eigener Biogasanlagen zu steigern.