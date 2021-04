Gartenausstellung

Grosser Markt beim Schulhaus

Diesen Samstag und Sonntag findet zusätzlich zu den Schaugärten auch ein Gartenmarkt statt. Sieben Thurgauer Produzenten verkaufen an mehreren Ständen auf dem Pausenplatz des Schulhaus Pestalozzi ihre Pflanzen, Kräuter und Erde. Unter anderem auch diverse Chilliarten und 100 Tomatensorten. Am Samstag dauert der Markt von 8 bis 16 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Zu diesen Zeiten geben dann jeweils auch die Mitarbeiter der Gartenbauunternehmen Auskunft über ihre Schaugärten und ihr Schaffen.