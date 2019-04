Ganz Salmsach ist erschüttert - Gemeinderätin: «Die Opfer haben alles verloren»

Die Identität des Brandopfers steht fest. Die Abklärungen durch das Institut für Rechtsmedizin St. Gallen hätten ergeben, dass die Überreste dem vermissten, 50-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses zugeordnet werden können, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst und den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau und einem Elektrosachverständigen abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung durch, was in einem solchen Fall Routine ist, wie es auf Anfrage heisst. In Salmsach kursieren Gerüchte darüber, wie der Mann umgekommen ist und was das Feuer ausgelöst hat. Stimmen sie, steht ein tragisches Schicksal hinter den Ereignissen. Die Polizei nimmt dazu keine Stellung. «Unsere Aufgabe ist es, die Sachlage zweifelsfrei zu klären, und nicht Spekulationen zu kommentieren», sagt Sprecher Mario Christen.