Ganz bitter: Dem HC Thurgau fehlen nur 65 Sekunden für einen Punktgewinn Der Swiss-League-Leader verliert auswärts gegen den EHC Olten 1:2 – und beklagt den nächsten gravierenden Ausfall.

Oltens Topskorer Garry Nunn versucht, an den beiden Thurgauern Joël Scheidegger und Jason Fritsche vorbeizukommen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Am Ende wusste man nicht, was Thurgau mehr schmerzt: Die 1:2-Niederlage oder der Ausfall von Captain Patrick Parati. Der Doyen in der Defensive der Ostschweizer verletzte sich im Mitteldrittel während einer Abwehraktion unglücklich und kam für den Rest des Spiels nicht mehr zum Einsatz. Parati dürfte der nächste sein auf der langen Liste von HCT-Spielern, die mehrere Partien ausfallen.

Dabei hatte Headcoach Stephan Mair schon vor dem Auswärtsspiel in Olten alle Hände voll zu tun, eine ordentliche Aufstellung hinzukriegen. Nebst den sieben bekannten Absenzen fiel kurzfristig auch noch der Kanadier Darcy Murphy aus familiären Gründen aus. Und Topskorer Frantisek Rehak wurde vom NLA-Partnerteam SC Rapperswil-Jona zurückbeordert. Dafür integrierte Mair mit Michael Loosli und Kay Schweri zwei neue Leihstürmer aus Rapperswil. Dazu kam Verteidiger Silvio Schmutz, der vom EHC Basel aus der MySports League zu den Thurgauern stiess.

Thurgaus Systemtreue zermürbt Olten beinahe

Mit diesen Voraussetzungen hätte der HCT eigentlich auf verlorenem Posten stehen müssen gegen das Oltner Starensemble, das coronabedingt aus einer fast dreiwöchigen Pause ausgeruht und mit vollen Batterien zurückkehrte. Doch Thurgaus Spielsystem hielt trotz der vielen Veränderungen stand. Die Gäste schafften es beinahe, Olten in dessen Stadion zu zermürben. Jedenfalls liessen sie den Gegner nicht zur Entfaltung kommen und durften sich lange auf den Gewinn von mindestens einem Punkt freuen. Auch, weil Rückkehrer Michael Loosli in der 34. Minute eine doppelte Überzahl nutzte, um Oltens Führung aus dem Startdrittel auszugleichen.

Die Entscheidung: Daniel Carbis bezwingt kurz vor Schluss HCT-Goalie Nicola Aeberhard zum 2:1-Siegtreffer für Olten. Marc Schumacher/ Freshfocus

Doch 65 Sekunden vor Schluss fiel das fragile Kartenhaus zusammen. Ein unbedachter Fehlpass von Zuzug Schweri hinter dem eigenen Tor führte zum späten 2:1-Siegtreffer für Olten durch Daniel Carbis. Der bedauernswerte Schweri hatte zuvor eine starke Partie gezeigt und bei einem Sololauf in der 28. Minute gar einen Treffer auf der Schaufel gehabt. Zuvor war bereits die NHL-Verstärkung Brandon Hagel solo an Oltens Goalie Silas Matthys gescheitert (11.).

Am Sonntag daheim gegen den EHC Winterthur

Mit etwas mehr Fortune hätte der HC Thurgau einen, zwei oder sogar drei Punkte aus Olten mitgenommen. Der Swiss-League-Leader, der jetzt quasi nur noch auf seine Ablösung wartet, kann jedenfalls selbstbewusst ans nächste Spiel herangehen. Das findet am Sonntag um 17 Uhr in Weinfelden gegen den EHC Winterthur statt.

Olten – Thurgau 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Kleinholz – 50 Zuschauer – SR Jordi/Boujon, Humair/Francey.

Tore: 16. Gurtner (Fuhrer, Carbis) 1:0. 34. Michael Loosli (Schweri, Hagel/Ausschlüsse Weisskopf, Wyss) 1:1. 59. Carbis (Fuhrer) 2:1.

Strafen: je 5-mal 2 Minuten.

Olten: Matthys; Maurer, Weisskopf; Heughebaert, Lüthi; Elsener, Nater; Gurtner; Schirjajew, Knelsen, Nunn; Carbis, Fuhrer, Hüsler; Wyss, Rexha, Schwarzenbach; Daneel, Weder, Fuss.

Thurgau: Aeberhard; Fechtig, Moor; Schmuckli, Soracreppa; Parati, Schmutz; Scheidegger; Hinterkircher, Hagel, Michael Loosli; Schweri, Rundqvist, Mosimann; Spannring, Fritsche, Lanz; Baumann, Hobi, Schnyder.

Bemerkungen: Olten ohne Simon Rytz, Melnalksnis (beide abwesend), Fogstad Vold, Portmann (beide verletzt), Oehen und Philipp Rytz (beide krank). Thurgau ohne Murphy (familiäre Gründe), Bischofberger (Quarantäne), Rehak (Rapperswil-Jona/NLA), Hulak, Brändli, Wildhaber, Janik Loosli, Moser (alle verletzt) und Hollenstein (krank). – 58:55 Time-out Thurgau, danach ohne Goalie.