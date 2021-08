Fussball Ein Sieger und zwei Gewinner: Die A-Junioren von Arbon und Romanshorn bestehen den ersten Charaktertest nach dem Skandalspiel vor acht Wochen Am Sonntag standen sich die beiden Mannschaften zum Start in die neue Saison bereits wieder gegenüber. Erneut holten die Romanshorner drei Punkte. Und auch sonst war alles gleich wie bei der letzten Begegnung am 21. Juni, abgesehen von den Szenen kurz nach Abpfiff der Partie.

Die Teamkollegen feiern den Torschützen der Romanshorner. Bild: Markus Schoch

Es war eine Bewährungsprobe. Unter den Augen von Vertretern des Ostschweizer Fussballverbandes spielten am Sonntag die A-Junioren von Arbon und Romanshorn gegeneinander. Es war der erste Match der beiden Mannschaften nach dem Aufeinandertreffen vor zwei Monaten, als ein Romanshorner nach Spielende beim Handshake zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Er musste mit einem dreifachen Kieferbruch ins Spital gebracht werden. Am letzten Wochenende sass er als Zuschauer am Spielfeldrand.

Der Druck auf die beiden Teams, ihre Trainer und die zwei Vereine ganz allgemein war gross vor der Revanche auf dem Sportplatz Weitenzelg. «Ihr steht in der Verantwortung, allen zu beweisen, dass ihr keine Schlägertypen seid», hatte Lukas Auer am Versöhnungsessen der beiden Teams letzte Woche gesagt. Auer ist der designierte Präsident des FC Arbon.

Selbst nach roter Karte bleiben alle ruhig

Und die 18- bis 20-Jährigen nutzten die Chance zur Wiedergutmachung. Sie scheuten den Zweikampf zwar nicht, doch alles in allem blieb die Partei äusserst fair. Nach einem Foul gab es eine Entschuldigung, und wenn jemand auf dem Rasen lag, half ihm der Gegenspieler wieder auf die Beine. Der Arboner Goalie erhielt zwar ganz am Schluss noch die rote Karte, aber nicht, weil er die Nerven verlor, sondern weil er als letzter Mann den gegnerischen Stürmer ausserhalb des Sechszehners zu Fall brachte. Es gab denn auch keine Proteste.

Hart, aber fair: Im Spiel zwischen Arbon und Romanshorn hatten sich die Junioren jederzeit im Griff. Bild: Markus Schoch

Das Spiel sei in etwa so verlaufen wie dasjenige vor zwei Monaten, sagt der Romanshorner Juniorenobmann Anton Landolt. Und das heisst: «Ganz normal, ohne Gehässigkeiten auf dem Platz.» Selbst der Ausgang der Partie war identisch: Die Romanshorner gingen wieder als Sieger vom Platz (2:0), obwohl fünf aus ihren Reihen wegen eines Formfehlers mit einer Spielsperre belegt waren. Anders war einzig, dass sich die beiden Teams nach Abpfiff nicht in die Haare gerieten.

Wieso es damals aus heiterem Himmel zum Handgemenge gekommen war, ist selbst für den Romanshorner Trainer bis heute ein Rätsel. Das Verfahren zur Aufklärung der Ereignisse im letzten Juni läuft.