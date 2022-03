Fusion Frasnachter Schule will eigenständig bleiben Eine Einheitsgemeinde ist vom Tisch, eine Rückkehr zu einer Volksschulgemeinde kein Thema. Jetzt erteilt die Primarschule Frasnacht auch Gelüsten eine Absage, sich mit Arbon und Stachen zusammenzuschliessen. Finanziell gibt es absolut keinen Druck.

Der Schulergänzungsbau in Frasnacht wird teurer als geplant. Bild: Max Eichenberger

Mit Mistgabeln, Traktorenkorso und Hardcore-Transparenten waren Frasnachter Ortsbürger vor einem Vierteljahrhundert ungestüm in Arbon aufgekreuzt, um sich einer Eingemeindung zu widersetzen. Der Autonomiebekundung damals zum Trotz: Es war dann im Zuge der Gemeindereorganisation doch dazu gekommen. Heute leben Frasnacht und Stachen mit Arbon unter einem politischen Dach friedlich zusammen.

Vielschichtiger ist da die Schullandschaft: «Sie ist eine komplexe Angelegenheit», sagt Primarschulpräsident Daniel Leu. Sowohl Stachen wie Frasnacht betreiben eigenständige Primarschulen. Und das soll, im Fall von Frasnacht, so bleiben. Es ist dies die klare Haltung der Schulbehörde und des Lehrkörpers. Bestärkt wurden sie darin am Montagabend einhellig von den konsultativ befragten Teilnehmern der Schulgemeindeversammlung. Der frühere Präsident Philipp Egger sagte:

«Unsere Schule ist super aufgestellt, wir wollen selbständig bleiben.»

Eigene Schule ist auch ein Stück Identität

Die Diskussion ist von politischen Kreisen in Arbon entfacht worden. Zunächst war ein parlamentarischer Vorstoss für eine Einheitsgemeinde nicht nur in der Volksvertretung, sondern auch im Stadtrat durchgefallen. Es wären neue Strukturen nötig gewesen. So hätte die Gemeinde Roggwil, deren Oberstufenschüler die Sek in Arbon besuchen, politisch mit der Stadt fusionieren oder eine eigene Sekundarschule bilden müssen. «Undenkbar und unrealistisch», sagte Leu dazu nur. Auch hätten die Steinacher ein Problem bekommen, deren ältere Schüler auf der Grundlage einer staatsvertraglichen Regelung die Arboner Sek besuchen.

Die Einheitsgemeinde ist abgehakt, eine Rückkehr zu einer «grossen» Volksschulgemeinde rein grenztechnisch auch. Darum wolle Arbon als verbleibende Variante eine Zusammenlegung der Primarschulgemeinden – Arbon, Frasnacht, Stachen – auf Stadtgebiet prüfen. Die Ablehnung in Frasnacht ist unmissverständlich, eine bestens funktionierende Schule der kurzen Wege mit 153 Schülern, «optimaler Schulqualität, moderner Infrastruktur und Unterrichtsformen», zeitgemässen schulergänzenden Angeboten sowie gut eingespielter Organisation in einer grösseren Einheit aufgehen zu lassen. Auch im digitalen Bereich etwa befinde sich Frasnacht in einer Pole-Position, zudem würde der Steuerfuss «wahrscheinlich steigen», sagte Leu. Zumal auch ein Stück Identität verloren ginge und eine Notwendigkeit nicht bestehe. «Mit der Primarschulgemeinde Arbon sind wir in gegenseitiger Wertschätzung im steten Austausch.»

Frasnacht hat Ergänzungsbau zum günstigsten Zeitpunkt realisiert

Hell und modern präsentieren sich die Zimmer im Neubau. Bild: PD

«Uns Frasnachtern geht es gut,» sprach Schulpräsident Daniel Leu am Montagabend die Finanzlage an. Dank einem Steuersegen aus der Industrie schliesst die Primarschulrechnung statt eines budgetierten Defizits von 200’000 mit einem Überschuss von 236’000 Franken ab. Rekord bedeuten die 4,5 Millionen Franken Steuerkraft. Die Schulden von fünf Millionen belasten die Schule mit einer jährlichen Zinslast von minimen 13'000 Franken. Obwohl sie erst ihren Ergänzungsbau gestemmt und eingeweiht hat, bleibe der Steuerfuss «auch die nächsten Jahre» bei 64 Prozent. Die kommenden Verlustjahre (Budget 2022: minus 320’000 Franken) könnten durch den Abbau des hohen Eigenkapitals auf unter eine Million Franken verkraftet werden, sagte Finanzvorsteher Daniel Fitzi.

Der Gesamtsteuerfuss für die Frasnachter sinkt dank Kanton, Stadt und Sekundarschule Arbon um 17 Steuerprozente. Um 150’000 Franken überschritten werden dürfte der Ergänzungsbau-Kredit von 5,2 Millionen Franken. «Wir haben zum optimalen Zeitpunkt gebaut. Heute käme der Bau locker 30 Prozent teurer zu stehen», sagte Fitzi. Beschlossen wurde, die Anlage mit einer Fotovoltaikanlage zu bestücken. «Wir machen damit einen grossen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.»