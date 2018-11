Für eine lebendige Kirche Die evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil feierte am Wochenende das 50-Jahr-Jubiläum der Johanneskirche. Barbara Hettich

Besucher diskutieren über die Ausstellung. (Bild: Barbara Hettich)

«Wir feiern heute nicht nur die Kirche, sondern insbesondere unser 50-jähriges, reges Gemeindeleben», sagt Paul Wellauer. Der Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil durfte auch deshalb am Samstag zahlreiche Kirchbürger in der Johanneskirche begrüssen. Nebst einer Ausstellung zur Entstehungsgeschichte der Kirche, einer Film- und Fotoschau, hatten auch viele Freiwillige mit der Aktion Weihnachtpäckli ihren Platz im grossen Kirchenschiff.

Spannende Kirchengeschichte

Über Jahrhunderte hatten die Evangelischen ihren Gottesdienst in der St. Pelagiuskirche in der Altstadt gefeiert, denn 1529 wurde in Bischofszell die Reformation eingeführt. Die Katholiken erhielten 1531 das Recht, die Kirche mitzubenutzen. Das Verhältnis wurde in einem Paritätsvertrag geregelt. Überlieferungen zufolge dürfte das Verhältnis nicht immer entspannt gewesen sein. 1964 stimmte die grosse Mehrheit der Bürger beider Konfessionen für die Auflösung des Vertrags. Am 11. März 1967 war Spatenstich für die Johanneskirche auf dem Grundstück Nagelgut, das die evangelische Kirchgemeinde im Jahr 1953 für 100000 Franken erworben hatte. Am 24. November 1968 fand der erste Gottesdienst in der neuen Kirche statt.

«Wir können unseren Vorfahren für ihren Mut dankbar sein», sagt Wellauer. Ohne dieses Gebäude wäre ein reges Gemeindeleben, wie man dies in Bischofszell praktiziere, kaum möglich. Mit einem Festgottesdienst und gemeinsamen Mittagessen wurde dies am Sonntag noch gebührend gefeiert und gewürdigt.