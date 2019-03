Fünf Dinge, die Sie an der Schlaraffia probiert haben müssen Vom 7. bis 10. März lädt die Schlaraffia in Weinfelden zum 19. Mal zum Degustieren und Verweilen ein. 139 Aussteller rücken ihre Produkte ins beste Licht. Janine Bollhalder

Die Schlaraffia erfreut Kunden und Verkäufer gleichermassen (Bild: Andrea Stalder)

Die Schlaraffia bietet wie jedes Jahr unzählige Möglichkeiten, neue Produkte zu degustieren. Von Wein über Käse bis hin zur trendigen Eissorte ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die TZ-Redaktion hat sich in dieser grossen Auswahl an Leckereien fünf herausgesucht, welche Sie bei Ihrem Besuch an der diesjährigen Schlaraffia unbedingt probiert haben müssen.