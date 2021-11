Führung Der Biber nagt sich durch den Seeburgpark: Wie die Stadt Kreuzlingen den Ausgleich zwischen Baum- und Tierschutz sucht Am Samstag bot sich Interessierten die Gelegenheit, sich die Aktivitäten der tierischen Parkbewohner erklären zu lassen.

Stefan Braun, Ernst Zülle und Philip Taxböck zeigen das Fell eines Bibers und standen wegen der Baumschäden im Park Rede und Antwort. Bild: Inka Grabowsky

Schon im Sommer waren Besuchern in der Dämmerung schwimmende Biber hinter der Bühne des Seeburgtheaters aufgefallen, nun sieht man vor allem ihre Spuren. Zahlreiche Bäume in Ufernähe sind angeknabbert. Wo die Biber einen Stamm in gefährliche Schieflage brachten, musste die Stadtgärtnerei mit der Säge nachhelfen.

Kein schöner Anblick: die Stadtgärtner mussten sicherheitshalber absägen, was der Biber angenagt hatte. Bild: Inka Grabowsky

«Biber ernähren sich in Herbst und Winter von den feinen Ästen und der Rinde der Bäume», sagt Philip Taxböck, der Leiter der Aktion «Biber & Co. Ostschweiz» von Pro Natura. Fast fünfzig Besucher waren der Einladung der Stadt gefolgt, sich am Samstag vor Ort erklären zu lassen, warum derzeit am Ufer abgenagte Äste herumliegen und was es mit der Biberburg im Vorflutbecken am Seemuseum auf sich hat.

Gegensätzliche Interessen

An sich konnte Taxböck eine Erfolgsgeschichte erzählen: Die ausgerottete Tierart hat sich nach Jahrzehnten der Wiederansiedlungsversuche wieder in der Schweiz ausgebreitet. Rund 600 Tiere dürften im Thurgau leben, schätzt der Experte. Ein Biber in einem Naturschutzgebiet wie bei den Lengwiler Weihern ist inzwischen fast bei jedem akzeptiert. Ein Biber, der sich an Zuckerrüben oder Obstbäumen sattfrisst, verursacht zwar Kosten, aber das kann man verschmerzen. Ein Biber in einem Park, der Menschen als Naherholungsgebiet dient, sorgt für Konflikte.

«Ich vermisse eine alte Pappel am Ufer», sagt eine der Teilnehmerinnen der Führung. «Da hat das Schutzkonzept leider versagt», muss Stefan Braun, Umweltschutzbeauftragter der Stadt, einräumen. In zwei Nächten war gefällt, was zwanzig Jahre gewachsen war.

«Wir können nicht alle Bäume mit Draht umwickeln. Alle Mitarbeiter achten darauf, wo die Tiere zu nagen beginnen. Mitunter können wir dann steuernd eingreifen.»

Scharfe Zähe, die immer nachwachsen und die durch Eisen-Einlagerungen so gelb werden: Philip Taxböck demonstriert das Hauptwerkzeug des Bibers vor der gefällten Weide. Bild: Inka Grabowsky

Einige wertvolle Bäume sind vorsorglich geschützt. Biber ziehen weiches Weidenholz vor. Auch wenn sie einen Beissdruck von über hundert Kilogramm pro Quadratzentimeter haben, muss man sich also um alte Eichen keine Sorgen machen. Im Sommer grasen sie ohnehin friedlich die Wiesen ab. Das störe dann niemanden, so Braun.

Baustadtrat Ernst Zülle interessierte sich nicht nur für die Biber, weil die Nagetiere brillante Baumeister sind.

«An sich ist der Biber für uns ein günstiger Förster, denn einen Wald am Seeufer wollen wir ja auch nicht. Der lockere Baumbestand ist besser für die Biodiversität. Wir müssen eben beide schützen: die Tiere und die besonderen Bäume.»