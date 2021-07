Frustbewältigung in Gstaad Der Thurgauer Marco Krattiger ist die tragische Figur im erfolgreichen Schweizer Beachvolleyball-Sommer Für Marco Krattiger endet der Auftritt am World-Tour-Turnier in Gstaad im Achtelfinal, aber dennoch mit guten Gefühlen. Der Viersterne-Anlass im Berner Oberland hatte für den 27-jährigen Thurgauer auch einen therapeutischen Aspekt. Es galt, das Gefühlschaos rund um die Schweizer Olympiaquali zu verarbeiten. Krattiger hatte massgeblichen Anteil am Gewinn des Schweizer Quotenplatzes, darf aber nicht nach Tokio.

Marco Krattiger (rechts) und Florian Breer sind im Hoch. Doch Olympia bleibt vorerst ein Traum für sie. Peter Schneider/KEY (Gstaad, 7. Juli 2021)

Gut gibt’s Gstaad! In den Berner Alpen ist Tokio weit weg. Hier, inmitten des bilderbuchmässigen Saanenlands, erinnert wenig an die japanische Metropole, wo in wenigen Wochen die Olympischen Spiele stattfinden. Für Marco Krattiger eine Wohltat. Der 27-jährige Beachvolleyballer aus Amriswil ist diese Woche auch ans World-Tour-Turnier in Gstaad gereist, um Tokio zu vergessen. Denn obwohl der Thurgauer den vielleicht grössten Anteil an der ersten Schweizer Olympiateilnahme der Schweizer Männer seit London 2012 für sich beanspruchen kann, darf er nicht an die Sommerspiele nach Japan. Das machen stattdessen Adrian Heidrich und Mirco Gerson. Das Olympia-Ranking will es so.

Krattigers Achterbahnfahrt der Gefühle begann vor zwei Wochen am Continental Cup in Den Haag, dem Davis-Cup der Beachvolleyballer. Im Viertelfinal gegen Österreich, in dem Gerson/Heidrich ihr Spiel verloren, wendete Krattiger mit zwei Siegen – zuerst mit seinem Stammpartner Florian Breer, dann mit Gerson – das Blatt. Am Ende triumphierten die Schweizer und holten sich so bei letzter Gelegenheit ein Olympiaticket.

Gefühlschaos äussert sich in emotionalem Facebook-Post

«Das war sehr speziell. Man kämpft für etwas, von dem man selbst träumt, aber um es jemand anderem zu ermöglichen», sagt Krattiger. «Obwohl ich es Adrian und Mirco sehr gönne, war das nicht immer ganz einfach.» Dieses Gefühlschaos musste Marco Krattiger zuerst einmal verarbeiten. Ein emotionaler Post in den sozialen Medien war ein wichtiger Teil davon. Darin sprach der Thurgauer von seiner «härtesten Herausforderung». «Wir schafften es eigentlich, meinen grossen Traum wahr werden zu lassen. Und dennoch bleibt es für mich ein Traum.» Er war so nah an einer Olympiateilnahme wie noch nie, fühlte sich aber gleichzeitig so weit davon entfernt. Krattiger schrieb:

«Von aussen schaut es aus wie ein Märchen, doch frisst es mich innerlich auf.»

Verständlich, dass sich da auch Frust breitmacht. Ganz besonders, weil er und sein 22-jähriger Partner Florian Breer heuer vor Energie nur so strotzen. Das Duo spielt bislang eine mindestens so gute Saison wie das zweite Schweizer Topduo Heidrich/Gerson. Für das Olympia-Ranking zählen aber auch die vergangenen Jahre. Da waren Krattiger/Breer, die wegen Corona eigentlich die erste «richtige» Saison miteinander spielen, auf verlorenem Posten.

Marco Krattiger (rechts) blockt im Achtelfinal in Gstaad den Polen Bartoz Losiak. Am Ende reichte es doch nicht fürs Weiterkommen. Peter Schneider/KEY

World Tour in Gstaad: Ein Turnier wie eine Therapie

Doch Krattiger wandelte den Frust in positive Energie um, gewann mit Breer vor einer Woche die Coop Beachtour in Kloten. In ihren Auftritten von dieser Woche am Viersterne-Anlass in Gstaad fand der Thurgauer auch Therapeutisches. «Ich merkte, wie gut mir dieses Turnier tut.» Der Höhenflug von Krattiger/Breer hielt auch im Berner Oberland an, resultierte im überzeugenden Gruppensieg und der direkten Achtelfinalteilnahme. Dies notabene in einem hochdotierten Teilnehmerfeld, von dem etwa die Hälfte an die Olympischen Spiele fliegt.

Im Achtelfinal am Freitagmittag gegen die Polen Kantor/Losiak war dann Endstation. Doch es fehlte nicht viel zum Einzug in die Viertelfinals. Mit dem neunten Platz können Krattiger/Breer dennoch zufrieden sein. Er bringt sie einen Schritt weiter, damit sie kommende Saison auf der Tour direkt im Hauptfeld starten können. Und damit auch ein wenig näher an Olympia 2024 in Paris.