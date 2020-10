Frösche dürfen weiter quaken: Der Ersatzbau der KVA-Anlage erfordert die Schaffung neuer Biotope Die KVA Thurgau will einen Neubau auf einem national geschützten Amphibienlaichgebiet bauen. Dieses muss deshalb ersetzt werden.

Auf dieser Naturfläche südlich der KVA soll das neue Ersatzgebäude errichtet werden. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 6. Oktober 2020)

Im grossen Betongebäude wird Müll verbrannt, gleich nebenan quaken Frösche und pfeifen Vögel. Aber wie lange noch? Die Tage der Biotope neben der KVA Thurgau in Weinfelden könnten bald gezählt sein – zumindest an diesem Ort. Denn an ihrer Stelle soll die neue Verbrennungsanlage errichtet werden (siehe Kasten).

Die Biotope sind im Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung erfasst. Dieses hat der Bund in Kraft gesetzt, um heimische Amphibien zu schützen. «Die Fläche, auf der die neue KVA geplant ist, soll aus dem Inventar entlassen werden. In solchen Fällen muss ein angemessener Ersatz geschaffen werden», sagt Peter Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Verbands KVA Thurgau.

Geplant sei deshalb das Anlegen neuer Biotope auf zwei Flächen südlich der KVA, auf insgesamt 6,4 Hektar. Somit wäre das geplante Amphibienschutzgebiet mehr als doppelt so gross wie das jetzige.

Peter Steiner, Geschäftsleiter des Verbands KVA Thurgau Bild: PD

«Südöstlich der heutigen KVA befinden sich bereits zwei Biotope ausserhalb unseres Gebiets. Um unsere neu geplanten mit diesen bereits bestehenden zu einer zusammenhängenden Fläche zu vernetzen, liegt es auf der Hand, die neuen Flächen ebenfalls in jenem Bereich zu schaffen», sagt Steiner. «Damit können die Anforderungen der stark gefährdeten Amphibienarten abgedeckt werden.»

Umsiedelung während eines Jahres angedacht

Die Umsiedlung der Tiere werde sanft und entsprechend dem natürlichen Verhalten der Tiere erfolgen. Während mindestens einer Laichperiode werden sowohl die bestehenden als auch die neu geschaffenen Flächen den Tieren zur Verfügung stehen. Nach der Abwanderung der Tiere werde die für den Ersatzbau der KVA vorgesehene Fläche mit einem Amphibienzaun abgetrennt, um eine erneute Besiedlung im nächsten Jahr zu verhindern. Der Geschäftsleiter sagt:

«Das Konzept wurde durch Experten der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz, abgekürzt Karch, erarbeitet.»

In einem nächsten Schritt werde die KVA das Konzept mit den Umweltverbänden besprechen, um deren Bedürfnisse abzuholen und in den Prozess einfliessen zu lassen. «Ob eine Umsiedelung wirklich funktioniert, weiss ich auch nicht. Aber da das Konzept mit der Karch erarbeitet wurde, bin ich zuversichtlich», sagt Stephan Lüscher, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Weinfelden.

Es sei wichtig, Amphibien zu schützen, denn sie seien entscheidend für die Artenvielfalt. In den letzten Jahren erlitten Amphibien grosse Lebensraumverluste. Viele sind gefährdet, deshalb seien Schutzgebiete und deren Ersatz wichtig. Der Bau der neuen Biotope beginnt nach heutiger Planung im Frühling 2021 und dauert voraussichtlich bis Herbst 2022. Die Erstellung der neuen Ersatzflächen kostet den Verband KVA Thurgau mehrere hunderttausend Franken.