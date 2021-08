Eishockey HC-Thurgau-Stürmer Jason Fritsche erzielt ein Doppelpack beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen Dornbirn Der HC Thurgau gewinnt auch sein zweites Testspiel der Saison 2021/22. Gegen die Dornbirn Bulldogs aus der höchsten Liga Österreichs resultierte am Freitagabend in der Güttingersreuti ein souveränes 3:0 – Schlägerei inklusive.

Rickard Palmberg (rechts) debütierte im Testspiel gegen Dornbirn (Nikita Jevpalovs) für den HC Thurgau. Der Schwede ist Thurgaus zweiter Ausländer in der Saison 2021/22. Mario Gaccioli

Jason Fritsche war mit zwei Treffern der Matchwinner für den Swiss-League-Klub aus Weinfelden. In der 25. Minute kreierte der Mittelstürmer von Thurgaus vierter Linie zusammen mit dem Eigengewächs Justin Salamin und Cyrill Bischofberger eine 3-gegen-2-Überzahlsituation und düpierte Dornbirns Goalie Lukas Herzog, indem er selber abzog. Den zweiten Treffer erzielte Fritsche kurz vor Ende des zweiten Drittels (39.) nach herrlicher Vorarbeit von Patrick Spannring.

Für Spannring war der Test gegen Dornbirn das letzte vor der Abreise zur Olympiaqualifikation. Der Österreicher fliegt am Montag nach Wien zum Zusammenzug des Nationalteams. Er hat gute Chancen, Ende Monat um einen Platz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking zu kämpfen.

Der Kanadier Jonathan Ang erzielte in den Schlussekunden den dritten Treffer ins leere Tor. Mario Gaccioli

Rickard Palmberg bei seinem Debüt noch mit wenig Einfluss

Das Spiel gegen Dornbirn war auch die Feuertaufe für Thurgaus neuen Schweden Rickard Palmberg. Der 32-jährige Stürmer spielte die meiste Zeit an der Seite des Kanadiers Jonathan Ang, hatte aber keinen grossen Einfluss aufs Spiel. Ang erzielte in den Schlusssekunden das 3:0 ins leere Tor.

Kurz nach Thurgaus Treffer zum 2:0 kochten die Emotionen kurz hoch. Zuerst checkte Dornbirns kanadischer Verteidiger Nick Ross den HCT-Neuling Nico Lehmann gefährlich in die Bande. Sturmkollege Fabio Hollenstein eilte sofort herbei, um Lehmann zu rächen und löste eine Massenkeilerei aus. Am Ende mussten sowohl Dornbirns Übertäter Ross wie auch Hollenstein frühzeitig unter die Dusche.

Thurgau – Dornbirn 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Güttingersreuti – 200 Zuschauer – SR Urban/Staudenmann, Fuchs/Duarte.

Tore: 25. Fritsche (Salamin) 1:0. 39. Fritsche (Spannring) 2:0. 60. (59:32) Ang (Spannring) 3:0 (ins leere Tor).

Strafen: 3-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Hollenstein) plus Spieldauer (Hollenstein) gegen Thurgau, 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Ross) plus Spieldauer (Ross) gegen Dornbirn.

Thurgau: Rüegger; Parati, Rundqvist; Kühni, Soracreppa; Schmutz, Fechtig; Senn, Moor; Derungs, Palmberg, Ang; Spannring, Hobi, Woger; Loosli, Lehmann, Hollenstein; Bischofberger, Fritsche, Salamin.

Bemerkungen: Thurgau ohne Forrer, Petrig, Baumann und Janett (alle überzählig).

Nächstes Testspiel. Dienstag, 20.00 Uhr: Thurgau - GCK Lions.