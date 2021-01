«Wir wollten ihn nicht über Steuergelder finanzieren»: Die Gemeinde Kemmental lanciert einen Spendenaufruf für einen neuen Brunnen

Kemmental

«Hier passt sich der Raum der Pädagogik an, nicht umgekehrt»: Die Mosaikschule in Alterswilen erhält ein auf sie zugeschnittenes Schulhaus

Mit einem Erweiterungsbau in Alterswilen will die Volksschule Kemmental dem Schülerzuwachs Herr werden. Am 21. Januar befinden die Stimmberechtigten über einen Planungs- und Baukredit.