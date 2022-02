Freizeit Ruf nach Jugendraum in Arbon Vor über fünf Jahren hat die Stadt den Jugendtreff in der Rondelle geschlossen. Parlamentarier fordern jetzt wieder einen Raum für die Jugendlichen – zumindest in der kalten Jahreszeit.

Wenn es nach zwei Stadtparlamentariern geht, soll es in Arbon wieder einen Jugendtreff geben. Bild: Reto Martin

Ende 2016 war Schluss. Nach mehr als 30 Jahren schloss die Stadt den Jugendtreff in der Rondelle an der Grabenstrasse. Die Besucherzahlen waren rückläufig und die Öffnungszeiten immer kürzer. Es gab dann zwar noch kurz ein Provisorium im ehemaligen Kindergarten an der Bodmerallee – es funktionierte dort aber nicht. Seither gibt es kein vergleichbares Angebot mehr.

Linda Heller. Bild: PD

Jetzt nehmen zwei SP-Stadtparlamentarier einen neuen Anlauf. In einer Interpellation fordern Linda Heller und Daniel Bachofen den Stadtrat auf, wieder einen Raum für Jugendliche zu schaffen. Denn ein solcher Treffpunkt sei nötig «und für die Jugendkultur förderlich», vor allem in der kalten Jahreszeit zwischen Oktober und Mai. «Zum Beispiel gab es über einen längeren Zeitraum eine Breakdance-Szene in der Rondelle», schreiben Heller und Bachofen in ihrem Vorstoss.

Darf nicht am Geld scheitern

An finanziellen Überlegungen dürfe die Eröffnung eines Jugendraumes auf jeden Fall nicht scheitern. «Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft, in ihnen liegt unsere Hoffnung.» Der partizipative Ansatz der Stadt, bei dem es darum geht, die Bedürfnisse der Jugendlichen abzuholen, begrüssen die beiden SP-Parlamentarier ausdrücklich. Damit allein sei es aber nicht getan.

Daniel Bachofen. Bild: PD

In ihrem Vorstoss wollen Heller und Bachofen ausserdem wissen, wie viele Stellenprozente die Stadt für die Jugendarbeit derzeit einsetzt, wie viel Geld sie dafür ausgibt und wie die aufsuchende Jugendarbeit konkret in Arbon organisiert ist.

Arbon hat von der Unicef das Label als kinderfreundliche Gemeinde erhalten. Im Aktionsplan der Jahre 2020 bis 2024 sind Treffpunkte für Kinder und Jugendliche ein Thema. Heller und Bachofen hätten gerne Antwort auf die Frage, was genau geplant ist.